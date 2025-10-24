Hrvat organiziral mednarodno skupino 250 pedofilov, več mesecev zlorabljal deklico

Hrvaška policija je v sodelovanju z mednarodnimi partnerji odkrila 29-letnega moškega, ki ga sumijo, da je v daljšem časovnem obdobju spolno zlorabljal mlajšo deklico. Poleg tega ga sumijo še več kaznivih dejanj izkoriščanja otrok, med drugim tudi organiziranja in upravljanja mednarodne skupine 250 pedofilov.

Kriminalistično preiskavo so izvedli policisti Policijske uprave Primorje-Gorski kotar in Službe za kibernetsko varnost Policijske uprave v sodelovanju z avstralsko policijo in Europolom. Kot je sporočila hrvaška policija, obstaja utemeljen sum, da je moški osumljenec na zahodu Hrvaške dlje časa spolno zlorabljal mlajšo deklico. Deklici je pred tem omogočil dostop do vsebin o spolni zlorabi otrok in jo večkrat spolno nadlegoval, poroča Net.hr. Sumijo ga tudi, da je prek spletnih platform in aplikacij za izmenjavo sporočil ustvarjal, shranjeval, delil in upravljal z vsebinami, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok. Med kriminalistično preiskavo so ugotovili tudi, da je 29-letnik storil še štiri kazniva dejanja izkoriščanja otrok za pornografijo in eno kaznivo dejanje kršitve otrokove zasebnosti.

Organiziral mednarodno mrežo pedofilov z več kot 250 člani

Policija prav tako sumi, da je osumljenec organiziral in vodil skupino z več kot 250 člani iz različnih držav, ki si je med seboj izmenjevala gradivo o spolni zlorabi otrok prek aplikacij s šifriranjem od konca do konca. Med pregledom njegovih digitalnih naprav so na njih našli več kot 250 fotografij in videoposnetkov, ki prikazujejo spolno zlorabljanje otrok.

Zakrit moški opazuje otroke FOTO: Shutterstock icon-expand

Prek družbenih omrežij in aplikacij za klepet je vzpostavil spolno eksplicitne stike z najmanj 20 žrtvami na Hrvaškem in več deset žrtvami iz drugih držav, poroča Net.hr. V komunikaciji z njimi je otroke spodbujal k eksplicitnim dejanjem, jim kazal svoje spolovilo ter brez njihove vednosti snemal in shranjeval vso komunikacijo. Analiza zaseženega gradiva je potrdila, da so se nekateri stiki odvijali v družinskih domovih in stanovanjih žrtev, medtem ko so bili starši prisotni – včasih celo v istem prostoru. V nekaterih primerih so otroci s storilcem komunicirali prek video klicev v šolskem času.

Prva ga je zaznala avstralska policija

Hrvaška policija je sprožila kriminalistično preiskavo po tem, ko je avstralska policija zaznala osebo, ki je prek spletne platforme delila gradivo o spolni zlorabi otrok ter upravljala s skupino v šifrirani aplikaciji. Avstralska policija je nato prek Europola hrvaški policiji posredovala informacije, ki so nakazovale, da je storilec iz Hrvaške in je bil v neposrednem stiku z žrtvijo. "Zaradi hitrega odziva hrvaške policije je bil v sodelovanju z mednarodnimi partnerji identificiran otrok žrtev z ozemlja Republike Hrvaške, ki mu je bila takoj zagotovljena zaščita in strokovna pomoč," so sporočili iz hrvaške policije. Istočasno je Europol prejel informacije ameriškega Nacionalnega centra za pogrešane in izkoriščane otroke, da je nek uporabnik aplikacije za klepet s hrvaškega IP-naslova delil gradivo o spolni zlorabi otrok. Nadaljnja preiskava je potrdila, da gre za isto osebo – 29-letnega Hrvata z območja zahodne Hrvaške. Kriminalistična preiskava je še v teku, njen cilj pa je identifikacija vseh morebitnih žrtev in zbiranje dodatnih digitalnih dokazov.

Poziv staršem: pogovarjajte se s svojimi otroki o njihovi uporabi interneta