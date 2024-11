29 najstnikom v Nigeriji grozi smrtna kazen

Razočaranje nad visokimi življenjskimi stroški je v zadnjih nekaj mesecih v Nigeriji povzročilo več množičnih protestov. Vendar so se ti protesti velikokrat sprevrgli v nasilne, avgusta je bilo denimo na protestu za boljše možnosti in delovna mesta za mlade ustreljenih najmanj 20 ljudi, več sto pa aretiranih.

76 protestnikov je bilo obtoženih desetih kaznivih dejanj, vključno z izdajo, uničenjem lastnine, vznemirjanjem javnosti in uporom, je razvidno iz obtožnice, ki jo je prejel AP. Med njimi je tudi več mladoletnikov, starih med 14 in 17 let.

Zasebni odvetnik iz Abuye sicer trdi, da zakon o otrokovih pravicah ne dovoljuje, da bi bil proti kateremu koli otroku uveden kazenski postopek, noben otrok pa ne bi smel biti obsojen na smrt. "Sojenje mladoletnikom pred zveznim višjim sodiščem je ab initio napačno, razen če lahko vlada dokaže, da so vsi dečki starejši od 19 let," je dejal Akintayo Balogun . Sodišče je zato zaenkrat vsakemu obtožencu naložilo 10 milijonov nair oziroma okoli 5600 evrov varščine za izpustitev iz pripora. "Država, ki je dolžna izobraziti svoje otroke, se je odločila, da jih bo kaznovala. Ti otroci so bili v priporu 90 dni, tudi brez hrane," je povedal svetovalec nekaterih od otrok.

Čeprav je Nigerija ena največjih proizvajalk nafte v Afriki, ostaja tudi ena najrevnejših držav na svetu. Državo pesti močna korupcija, življenjski slog javnih uslužbencev pa se precej razlikuje od življenja splošne populacije. In ne samo mladi, tudi drugi, kot so zdravstveni delavci, pogosto stavkajo v znak protesta. Politiki in zakonodajalci pa na drugi strani uživajo lagodno življenje in kljub temu, da so pogosto obtoženi korupcije, ostajajo eni izmed najbolje plačanih v Afriki. Tudi predsednikova žena je upravičena do terenskih vozil in drugega luksuza, ki ga financirajo davkoplačevalci.

Nigerija ima več kot 210 milijonov prebivalcev, največ v Afriki, in prebivalci so med najbolj lačnimi na svetu, delovna mesta pa so precej redka. Stopnja inflacije je na najvišji ravni v zadnjih 28 letih, lokalna valuta naira pa je rekordno nizka. Po poročilu agencij Združenih narodov za hrano je Nigerija uvrščena med "države, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost", saj se veliko ljudi sooča ali pa se bo še soočilo s kritično ravno akutne prehranske negotovosti.