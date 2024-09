29.000 okužb, 700 smrti: opičje koze še niso pod nadzorom

Direktor afriškega centra CDC Jean Kaseya je v četrtek na redni tedenski novinarski konferenci poudaril, da število okužb z mpoxom v Afriki narašča. V enem tednu je bilo na afriški celini zabeleženih skoraj 3000 potencialnih novih primerov bolezni, od začetka leta pa več kot 29.000, pri čemer je umrlo 738 ljudi.

V primerjavi z enakim obdobjem lani so zabeležili za 180 odstotkov več primerov bolezni in 39 odstotkov več smrtnih primerov. "Dovolj je dovolj, to moramo ustaviti," je še dejal Kaseya.

V Afriko so sicer začela prihajati prva cepiva, kar je okrepilo upanje na uspešnejši boj proti virusni bolezni, vendar se je cepljenje za zdaj začelo le v Ruandi. V Demokratični republiki Kongo, kamor je EU v začetku meseca dostavila prvih 100.000 odmerkov cepiva proti opičjim kozam, bodo začeli cepiti oktobra.

Glavni izziv za DR Kongo in sosednji Burundi, kjer so prav tako zabeležili visoko število primerov mpoxa, je slaba infrastruktura. Veliko krajev je težko dostopnih, zlasti na podeželju pa težavo predstavlja tudi vzdrževanje dovolj hladnih temperatur med prevozom cepiv.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sredi avgusta zaradi izbruhov mpoxa v Afriki razglasila najvišjo stopnjo pripravljenosti. Opičje koze so pri ljudeh prvič odkrili leta 1970 ravno v DR Kongu. Odtlej je bilo širjenje okužb med ljudmi omejeno zlasti na nekatere države v srednji in zahodni Afriki, maja 2022 pa so se primeri okužb opičjih koz, ki povzroča vročino, bolečine v mišicah in izpuščaje na koži, začeli hitro širiti po vsem svetu.