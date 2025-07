3 milijone evrov žrtvam pokola v Srbiji: plačali bodo njegovi starši

V odškodnino so vključene tudi posamezne sodbe - višje sodišče je v posebnem postopku odločilo, da Miljana in Vladimir Kecmanović skupaj z mladoletnim sinom in šolo plačata učiteljici zgodovine Tatjani Stevanović 6.900.000 dinarjev (približno 59.800 evrov) za pretrpljene duševne bolečine.

Prav tako je bila delno ugodena zahteva enega od poškodovanih učencev, ki mu je bila dodeljena odškodnina v skupnem znesku 3.100.000 dinarjev (približno 26.850 evrov), in sicer:

1.500.000 dinarjev (približno 13.000 evrov) za zmanjšanje splošnih življenjskih aktivnosti, 600.000 dinarjev (približno 5200 evrov) za telesne bolečine,800.000 dinarjev (približno 6930 evrov) za pretrpljeni strah in 200.000 dinarjev (približno 1730 evrov) za duševne bolečine zaradi pohabljenosti.