30 evropskih poslancev za prepoved trgovanja z izraelskimi naselbinami

"Z odlašanjem uveljavitve mnenja Meddržavnega sodišča glede prepovedi trgovanja z izdelki iz izraelskih nezakonitih naselij na Zahodnem Bregu EU krši mednarodno pravo. Z neukrepanjem EU ne prispeva zgolj k vzdrževanju nezakonite zasedbe palestinskih ozemelj, pač pa je posredno sokriva genocida, ki ga Izrael izvaja v Gazi in v zadnjih tednih vse očitneje tudi v Libanonu," so v današnji izjavi za javnost sporočili iz pisarne Matjaža Nemca.

Evroposlanci tako zahtevajo ukrepanje na področju trgovinske politike EU. "Evropsko komisijo neposredno sprašujemo, ali bo EU izpolnila svoje obveznosti in predlagala prepoved trgovanja z nezakonitimi naselbinami," je dejal Nemec. Meni, da v tem primeru ne gre za sankcije, pač pa za spoštovanje mednarodnega prava, čemur je EU zavezana tudi na podlagi temeljnih pogodb.

Nemec je sicer v ponedeljek v luči vse bolj napetih razmer na Bližnjem vzhodu premierja Roberta Goloba pozval, naj od institucij EU zahteva takojšnjo zamrznitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom ter se zavzame za prepoved izvoza orožja v Izrael in za uvedbo prepovedi trgovanja z izdelki iz nezakonitih naselbin na Zahodnem Bregu.

Kabinet premierja je spomnil, da je Golob večkrat podprl revizijo pridružitvenega sporazuma in pozive za prepoved uvoza orožja v Izrael. Tudi v četrtek je Golob ob prihodu na vrh EU in Sveta za sodelovanje zalivskih držav (GCC) v Bruslju ponovil, da Slovenija aktivno podpira embargo na izvoz orožja v Izrael.

Glede trgovanja z nezakonitimi naselbinami pa je kabinet sporočil, da bo potrebna jasna pravna utemeljitev, ki bo prepričljiva tako na nacionalni kot na evropski ravni. Nemec na to odgovarja, da "takšna pravna podlaga po mnenju mednarodnopravnih strokovnjakov, ki so pripravljali zakonodajni predlog, in ki je bil vložen v belgijski parlament, obstaja".

Pri tem navaja 5. odstavek 3. člena pogodbe o Evropski uniji, ki unijo med drugim zavezuje k varovanju človekovih pravic ter doslednemu spoštovanju mednarodnega prava, in 36. člen pogodbe o delovanju Evropske unije, ki članicam omogoča omejevanje uvoza in izvoza ali blaga v tranzitu zaradi razlogov javne morale.

"Izgovorov za neukrepanje, ko medtem zgolj nemo opazujemo genocid pred našimi očmi, imamo dovolj. Premierja Goloba in Slovenijo tako znova pozivam, da od besed preidemo h konkretnim dejanjem," je še dodal Nemec.