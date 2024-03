Več kot 30 let na domačem dvorišču zadrževal trimetrskega aligatorja

Okoljevarstveniki so 340-kilogramskega in 3,4 metrea dolgega aligatorja Alberta zasegli na domu v Hamburgu, južno od Buffala. V zasebnem bazenu se je namakal kar 30 let.

Cavallaro je do leta 2021 sicer imel dovoljenje, da žival lahko zadržuje doma, zadnja leta pa ga je zadrževal nezakonito. V sredo so na njegova vrata potrkali policisti, saj so ugotovili, da lastnik z aligatorjem resno ogroža javnost. V neposredno bližino aligatorja in v njegov bazen je vstop dovolil celo otrokom. Imeti aligatorja kot hišnega ljubljenčka je sicer prepovedano tudi z zakonom zvezne države New York.

Aligator je sicer zelo slabo videl, imel je tudi težave s hrbtenico, njegov lastnik pa je po odvzetju dejal, da je bil Albert z njim od devetdesetih let prejšnjega stoletja, in obljubil, da si bo prizadeval, da bi mu aligatorja zopet vrnili. Po njegovem mnenju žival ni nevarna in zanjo lepo skrbi.

Ali bodo zaradi nezakonitega zadrževanja živali vložili obtožnico, še ni znano. Po navedbah okoljske agencije so aligatorja sedaj namestili pri licenciranemu skrbniku, dokler mu ne najdejo kraja z zagotovljeno stalno oskrbo,