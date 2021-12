Natanko 30 let od razpada Sovjetske zveze, ko je odstopil Mihail Gorbačov

Natanko 30 let mineva od razpada Sovjetske zveze. Na današnji dan je odstopil Mihail Gorbačov, zadnji predsednik prve komunistične države, ki je obstala 69 let. Na njenem ozemlju je po razpadu nastalo 15 neodvisnih republik, nekdanji imperij in celoten jedrski arzenal pa je nasledila Rusija. Aktualni ruski predsednik Vladimir Putin razpad označuje kot geopolitično katastrofo stoletja. Čeprav je bila s tem formalno končana hladna vojna, se zdi, da so odnosi med vzhodom in zahodom tri desetletja kasneje na najnižji točki od tedaj.

Božič, dan ko je zadnji voditelj vzhodnega bloka priznal, da je ostal predsednik brez države in je z odstopom, brez izstreljenega naboja, potegnil črto pod mogočno Sovjetsko zvezo."Kot posledica nastanka Skupnosti neodvisnih držav končujem dolžnosti na položaju predsednika Sovjetske zveze," je dejal tedanji sovjetski voditelj Mihail Gorbačov. Zgodovinski dogodek z daljnosežnimi družbeno-političnimi posledicami je kot edini predstavnik tujih medijev od blizu spremljal tudi AP-jev fotograf. "Rekel sem si, to je velika stvar. Zgodovinsko in z vidika geopolitičnega učinka po svetu," je povedal nekdanji urednik fotografije pri AP Liu Heung Šing. icon-expand Mihail Gorbačov FOTO: AP Trije voditelji sklenili dogovor Odstop je bil posledica dogovora treh predsednikov, ruskega Jelcina, beloruskega Šuškeviča in ukrajinskega Kravčuka, ki so podpisali namero o ustanovitvi Skupnosti neodvisnih držav, ki jo je že dva tedna kasneje podpisalo 11 od 15 članic tedanje Sovjetske zveze. "Trije voditelji se dobesedno niso zavedali, kaj počnejo. Samo s pomočjo ZDA so uspeli najti rešitev za to," se procesa, ki se je končal z dvigom ruske zastave v Kremlju, spominja nekdanji Gorbačovov tolmač Pavel Palazčenko. Večina Rusov na nekdanjo državo gleda z naklonjenostjo. Tudi aktualni voditelj Vladimir Putin, ki je nekoč izjavil, da kdor ne pogreša Sovjetske zveze, nima srca. Kdor jo želi nazaj, pa nima možganov. "Padec Sovjetske zveze je bila največja geopolitična katastrofa stoletja. Desetine milijonov naših sonarodnjakov se je znašlo zunaj ruskega ozemlja," je dejal Putin. icon-expand Vladimir Putin FOTO: AP Besede, ki v Baltskih državah, na Češkem, Poljskem ter zadnje čase predvsem v Ukrajini ne zbujajo nobene nostalgije. Nasprotno, konflikt v Ukrajini se korak po korak bliža vrelišču, v zraku je celo možnost nove vojne. Tako je Putin na nedavni maratonski novinarski konferenci dejal: "Jasno smo povedali; ne sme biti nobenega nadaljnjega širjenja Nata na vzhod. Kaj tukaj ni jasno? Ali smo mi namestili rakete blizu ameriških meja? Ne. ZDA so z raketami prišle pred našo hišo." PREBERI ŠE Putin obtožil ZDA agresivnega pristopa k ukrajinskemu konfliktu Moskva je medtem danes oznanila konec vojaških vaj tik ob rusko-ukrajinski meji. To pomeni da se 10.000 vojakov seli nazaj v vojaške baze. Še vedno pa je v bližini Ukrajine nameščenih približno 100.000 ruskih vojakov.