30 let po koncu vojne priznali status civilne žrtve otroku, rojenemu iz posilstva

Z ministrstva so v četrtek sporočili, da je center za socialno delo sprejel zgodovinsko odločitev, s katero je prvemu otroku, rojenemu po posilstvu v vojni, priznal status civilne žrtve vojne in pripadajoče pravice.

Center za socialno delo je to odločitev sprejel v skladu z zakonom o zaščiti civilnih žrtev vojne, ki so ga začeli izvajati v začetku leta.

"Ta korak je ključnega pomena v postopku soočanja s preteklostjo in gradnje družbe, ki ne tolerira nasilja in spoštuje človekove pravice. Družbe, ki se bori proti stigmi in molku institucij. Zločini, storjeni med vojno, ne smejo ostati nekaznovani, žrtve pa si zaslužijo polno podporo in pravico," je sporočil entitetni minister za delo in socialno politiko Adnan Delić.