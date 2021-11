30 let po vojni: ruševin v Vukovarju ni več, a nekdanjega blišča mesta tudi ne

Mesto, ki je bilo med vojno popolnoma razrušeno, so obnovili in je danes eno najlepše urejenih mest v Slavoniji. Med drugim so prenovljeni bolnišnica in tržnica, zimsko rečno pristanišče, več muzejev ter številni športni in kulturni objekti. Mesto je dobilo tudi svojo univerzo, ki nosi ime po Vukovarčanu, znanstveniku in kemiku Lavoslavu Ružičku , ki je prvi hrvaški Nobelov nagrajenec. Lani so obnovili tudi simbol upora med obleganjem, skoraj 50 metrov visok vukovarski vodni stolp.

Mnogi Vukovarčani so ogorčeni, ker številni, ki so sodelovali v vojnih zločinih v Vukovarju, niso odgovarjali za grozodejstva. Vukovar so vrnili v hrvaški državno-pravni sistem 15. januarja 1998, ko se je končala mirna reintegracija do takrat okupiranega vzhoda države.

Iz mesta so pregnali več kot 22.000 prebivalcev. Mnoge so ujeli, več sto tudi ubili. Približno 7000 ujetnikov so odpeljali v taborišča v Srbiji, nato pa so jih po večmesečnem trpinčenju zamenjali za srbske ujetnike na Hrvaškem. Še danes pogrešajo več sto Vukovarčanov.

Po zavzetju mesta 18. novembra 1991 so napadalci zagrešili najhujše vojne zločine na Hrvaškem, med drugim množičen poboj več sto ujetnikov in ranjencev iz vukovarske bolnišnice. Hrvaški viri navajajo, da je bilo med obleganjem ubitih približno 3000 hrvaških vojakov in civilistov različnih narodnosti.

Vse se je drastično spremenilo pozno poleti in jeseni leta 1991, ko so nekdanja JLA in različne srbske enote, med katerimi so bili tudi četniki, napadle Vukovar. Med trimesečnim obleganjem je bilo mesto porušeno. Uradni podatki kažejo, da je bilo porušenih ali hudo poškodovanih približno 14.000 družinskih hiš in stanovanj. Gospodarska škoda je bila ocenjena na skoraj milijardo evrov.

Vukovar je pred vojno veljal za eno najbogatejših in najnaprednejših mest v nekdanji Jugoslaviji. V mestu je bilo več velikih podjetij, kot je bila tovarna gum in obutve Borovo, ki je zaposlovala več kot 20.000 ljudi. Vukovar je takrat privlačil nove prebivalce.

Preliminarni podatki letošnjega popisa prebivalstva kažejo, da v mestu živi nekaj več kot 18.000 ljudi, medtem ko jih je bilo med popisom leta 1991 skoraj 45.000.

"To so številke. Sicer pa Vukovarčani 30 let po vojni živijo razdeljeni z nevidno stekleno steno, da se natančno ve, kdo kam spada. To je veliko breme za mesto, ki ga politika ni uspela preoblikovati v prostor, kjer bi se vsi prebivalci počutili dobro," je povedal. V Vukovarju niso urejeni odnosi med večinskimi Hrvati in srbsko manjšino, kar se odraža tudi v ločenih vrtcih in šolah ter celo v gostinskih lokalih.

Hrvaška vlada je tudi ob letošnji 30. obletnici tragičnega padca mesta objavila, da so v petih letih vložili na stotine milijonov kun v družbeni in gospodarski razvoj Vukovarja ter načrtujejo še več investicij.

"Hrvaška politika do Vukovarja je popolnoma zgrešena, ker so vlagali v zadeve, ki bodo polepšale mesto in ga pozlatile, prave vsebine in resnično življenje pa boste v Vukovarju težko našli," je še povedal Hedl.

Tudi Vukovarčani, s katerimi se v dneh ob 30. obletnici zasedbe mesta pogovarjajo hrvaški mediji, izpostavljajo, da imajo veliko stvari, ki jih nimajo v drugih hrvaških mestih, vendar prenove mesta ni spremljala oživitev gospodarstva. Opozarjajo, da manjka kakovostnih, dobro plačanih delovnih mest, s katerimi bi zadržali ljudi.

Tisti, ki ostajajo v Vukovarju, medtem ne dvomijo, da mesto ima prihodnost, če se bo le izvleklo iz primeža politizacije zgodovine in vsakdanjega življenja.