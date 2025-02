30 let zapora za zločin, ki ga ni zagrešil: 'On je jokal, vsi smo jokali'

Maui, ki ga je nekoč poznal, je danes povsem drugačen, je povedal. Presenetila pa ga je še ena stvar: "Vsi gledajo v svoje telefone," je komentiral. Zdaj ima tudi sam svoj pametni telefon. "Kar naprej piska in prihajajo sporočila, drugače je."

Cordeiro, ki je ves čas trdil, da je nedolžen, je minuli petek označil za "petek svobode". Novinarjem je povedal, da se počuti hvaležnega. "Rad bi šel obiskat svojo mamo. Bilo bi lepo," je dejal. Kasneje je obiskal mamin grob, v prvih urah na svobodi pa se je prvič po dolgem času odpravil tudi v restavracijo in si privoščil steak.

"Sodba in kazen sta razveljavljeni, obtoženec mora biti izpuščen iz zapora," je v petek odredila sodnica Kirstin Hamman . Strinjala se je namreč, da bi novi dokazi v primeru ponovljenega sojenja Gordona Cordeira po vsej verjetnosti oprostili obtožb.

"On je jokal, vsi smo jokali. Verjel je, da bo oproščen, a ko greš skozi dve sojenji, izgubiš zaupanje v pravosodni sistem," je odločitev sodišča komentiral Kenneth Lawson iz organizacije Hawaii Innocence Project, ki si je prizadevala za izpustitev Cordeira.

Tožilstvo je Cordeiru pred 30 leti očitalo umor moškega. V prvem poskusu porota ni uspela sprejeti odločitve, vsi razen enega so namreč glasovali, da je nedolžen. V drugem sojenju pa je bil nato spoznan za krivega umora, ropa in poskusa umora. Obsodili so ga na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta.

Novi dokazi, vključno z rezultati analize vzorcev DNK, so pokazali, da Cordeira v času umora ni bilo na kraju zločina.

Očeta Cordeira so ob izreku sodbe premagale solze. "Čutim olajšanje, veselje in srečo, da se bo lahko moj sin končno udeležil nekaj družinskih praznovanj, preden jaz zapustim ta svet," je povedal novinarjem.