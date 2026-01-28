Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

30-letni Avstrijki pomotoma odstranili povsem zdravo maternico

Linz, 28. 01. 2026 08.00 pred 30 minutami 3 min branja 7

Avtor:
Ti.Š.
30-letnici so odstranili zdravo maternico. (Slika je simbolična)

Mladi Avstrijki so na kliniki v Linzu 'pomotoma' diagnosticirali napredno rakavo obolenje in ji operativno odstranili popolnoma zdravo materinico. Napaka naj bi se zgodila med laboratorijsko analizo vzorca tkiva, ki je bil 'kontaminiran' z vzorcem druge pacientke. Klinika vso odgovornost zavrača in trdi, da ni šlo za zdravniško napako.

Avstrijka je bila ves ta čas prepričana, da ima agresivno obliko raka.
Avstrijka je bila ves ta čas prepričana, da ima agresivno obliko raka.
FOTO: Shutterstock

V Univerzitetni kliniki Kepler v avstrijskem Linzu so 30-letni pacientki pomotoma odstranili povsem zdravo maternico. Razlog za operacijo je bil sum na tumor, ki pa se je izkazal za napačnega, je poročala avstrijska radiotelevizija ORF. Šele pozneje so namreč odkrili, da je bil vzorec tkiva, ki naj bi bil rakast, v kliničnem laboratoriju pravzaprav 'kontaminiran'. Iz klinike so ob tem sporočili, da obžalujejo omenjeni "incident", odgovornost pa zavračajo.

30-letnici so odstranili zdravo maternico. (Slika je simbolična)
30-letnici so odstranili zdravo maternico. (Slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

ORF poroča, da so 30-letni Avstrijki lani poleti sporočili, da ima tumor na maternici in da potrebuje nujno operacijo. To so nato tudi opravili, maternico so ji v celoti odstranili. Ko so tkivo, kot je to običajno, v laboratoriju znova pregledali, pa se je izkazalo, da na njem ni prisotnih nobenih tumorskih sprememb.

Napaka naj bi se zgodila med prejšnjo laboratorijsko analizo vzorca tkiva – ta naj bi bil 'kontaminiran' z vzorcem druge pacientke, kar je vplivalo na "lažno pozitiven rezultat". 30-letnico so o tem obvestili šele štiri tedne po zdravniškem pregledu. Ves čas je bila tako prepričana, da ima agresivno obliko raka.

Zdravniške napake ne vidijo

Zgornjeavstrijski zdravstveni holding, ki upravlja z Univerzitetno kliniko Kepler, se ob tem sklicuje na medicinsko literaturo, ki da navaja, da se lažno pozitiven rezultat lahko pojavi v 0,01 do treh odstotkih primerov, kljub največji možni pazljivosti. Da je treba odločitve v medicini, v tem primeru glede operacije, vedno sprejemati na podlagi takrat razpoložljivih informacij in ne na podlagi kasnejših ugotovitev, pa odgovarjajo na kliniki. Dodali so še, da je bil v tistem trenutku priporočeni operativni poseg medicinsko upravičen in potreben glede na izredno nevarno naravo bolezni. V obravnavanem primeru pa da ne vidijo "nobenem zdravniške napake".

Obtožbe, da so pacientko o dejstvu, da raka sploh nima, obvestili šele slab mesec po prejemu rezultatov novih analiz, pa zavračajo. Pri tem se sklicujejo na čakanje na zaključek internih preiskav in razpoložljivost vseh potrjenih izvidov. Dodajajo, da pa so ji nato ponudili psihološko podporo. 30-letnici in njenemu odvetniku so še svetovali, naj se za "nevtralen vpogled v zadevo" obrneta na Združenje pacientov in oskrbovancev Zgornje Avstrije.

Preberi še Zdravniška napaka v izolski bolnišnici: dekletu operirali napačno koleno

Avstrijska javnost je – tako nad samim dogodkom, kot nad odzivom bolnišnice – ogorčena, vrstijo se pozivi k uradni preiskavi.

Da bolnišnica prevzame odgovornost, zahteva tudi pacientkin odvetnik. "Operacijo so izvedli 5. avgusta, da je prvotna diagnoza napačna, je izvedela šele 16. septembra," je za ORF dejal Rainer Hable. "Pustili so jo v nevednosti. Če se v laboratoriju zgodi katastrofalna napaka, je treba prevzeti odgovornost," zahteva. V nasprotnem primeru bodo proti kliniki in zdravstvenemu holdingu sprožili pravne postopke.

Linz klinika operacija maternica napaka

Agenti Ice skušali vdreti v prostore ekvadorskega konzulata

ZDA v snegu in mrazu: umrlo 42 ljudi, odpovedanih več kot 24.500 letov

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
enapi
28. 01. 2026 08.41
Ne verjamem, saj nimajo Goloba.
Odgovori
0 0
Protoc
28. 01. 2026 08.39
Cel svet gleda kaj pocne Izrael od otrok in masovni izbris..pa nobeden niti malo ne reagira..Ursula je prodana duša oz njihova da to podpira..na sploh da 95%jih to podpira oz so tiho..svet je propadel
Odgovori
+1
1 0
Renee Nicole Good v spomin
28. 01. 2026 08.30
in naši desnaci krulijo da se moramo priključiti Avstriji...tam ti pomotoma odrežejo zdravo nogo, odstranijo zdravi mladi ženski maternico...operirajo možgane 12.letnice- kot bodoči kirurg - je povedala njena mati - kirurginja...in tako dalje ...in tako naprej
Odgovori
+2
3 1
St. Gallen
28. 01. 2026 08.26
FIS sistem
Odgovori
-2
0 2
tavbix
28. 01. 2026 08.16
Skoraj celemu svetu so skurili možgane...pa tudi ne bo nihče odgovarjal...
Odgovori
+7
8 1
Analist
28. 01. 2026 08.13
Tako kot sem enkrat že komentiral. Če lahko pride do takšnih napak, zakaj potem menite, da ne morejo uspavati napačne osebe? Je pa jasno razvidno kdo prevzame odgovornost v teh primerih... Nihče
Odgovori
+7
11 4
Hugh_Mungus
28. 01. 2026 08.21
Sistema ne poznaš, zato ne trosi neumnosti. Pri vsaki stvari je prisotno neko tveganje, ampak tveganje ima na drugi strani tudi koristi - enako kot ima vsako zdravilo tudi možne zelo hude stranske učinke, pa ga vseeno vzameš, ker je tveganje minimalno, njegove koristi pa velike (recimo antibiotik)
Odgovori
+1
4 3
bibaleze
Portal
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Dnevni horoskop: Ovni bodo odkriti, dvojčki bodo igrivi
Dnevni horoskop: Ovni bodo odkriti, dvojčki bodo igrivi
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Sok granatnega jabolka in zdravje srca: kaj kažejo obstoječe raziskave
Sok granatnega jabolka in zdravje srca: kaj kažejo obstoječe raziskave
Zakaj je lahko opustitev diet v tem letu bolj zdrava odločitev, kot si mislite
Zakaj je lahko opustitev diet v tem letu bolj zdrava odločitev, kot si mislite
cekin
Portal
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Fit recepti: 3 nizkokalorični obroki, pripravljeni v hipu!
Živila, ki bi se jim morali zvečer izogibati
Živila, ki bi se jim morali zvečer izogibati
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469