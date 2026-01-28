30-letni Avstrijki pomotoma odstranili povsem zdravo maternico

Avstrijka je bila ves ta čas prepričana, da ima agresivno obliko raka. FOTO: Shutterstock

V Univerzitetni kliniki Kepler v avstrijskem Linzu so 30-letni pacientki pomotoma odstranili povsem zdravo maternico. Razlog za operacijo je bil sum na tumor, ki pa se je izkazal za napačnega, je poročala avstrijska radiotelevizija ORF. Šele pozneje so namreč odkrili, da je bil vzorec tkiva, ki naj bi bil rakast, v kliničnem laboratoriju pravzaprav 'kontaminiran'. Iz klinike so ob tem sporočili, da obžalujejo omenjeni "incident", odgovornost pa zavračajo.

30-letnici so odstranili zdravo maternico. (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

ORF poroča, da so 30-letni Avstrijki lani poleti sporočili, da ima tumor na maternici in da potrebuje nujno operacijo. To so nato tudi opravili, maternico so ji v celoti odstranili. Ko so tkivo, kot je to običajno, v laboratoriju znova pregledali, pa se je izkazalo, da na njem ni prisotnih nobenih tumorskih sprememb. Napaka naj bi se zgodila med prejšnjo laboratorijsko analizo vzorca tkiva – ta naj bi bil 'kontaminiran' z vzorcem druge pacientke, kar je vplivalo na "lažno pozitiven rezultat". 30-letnico so o tem obvestili šele štiri tedne po zdravniškem pregledu. Ves čas je bila tako prepričana, da ima agresivno obliko raka.

Zdravniške napake ne vidijo

Zgornjeavstrijski zdravstveni holding, ki upravlja z Univerzitetno kliniko Kepler, se ob tem sklicuje na medicinsko literaturo, ki da navaja, da se lažno pozitiven rezultat lahko pojavi v 0,01 do treh odstotkih primerov, kljub največji možni pazljivosti. Da je treba odločitve v medicini, v tem primeru glede operacije, vedno sprejemati na podlagi takrat razpoložljivih informacij in ne na podlagi kasnejših ugotovitev, pa odgovarjajo na kliniki. Dodali so še, da je bil v tistem trenutku priporočeni operativni poseg medicinsko upravičen in potreben glede na izredno nevarno naravo bolezni. V obravnavanem primeru pa da ne vidijo "nobenem zdravniške napake". Obtožbe, da so pacientko o dejstvu, da raka sploh nima, obvestili šele slab mesec po prejemu rezultatov novih analiz, pa zavračajo. Pri tem se sklicujejo na čakanje na zaključek internih preiskav in razpoložljivost vseh potrjenih izvidov. Dodajajo, da pa so ji nato ponudili psihološko podporo. 30-letnici in njenemu odvetniku so še svetovali, naj se za "nevtralen vpogled v zadevo" obrneta na Združenje pacientov in oskrbovancev Zgornje Avstrije.