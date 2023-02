30-letni Bobi postal Guinnessov rekorder: je najstarejši pes na svetu

Bobi se je skupaj s tremi brati in sestrami skotil 11. maja 1992. Skotil se je v portugalski družini, kjer pa so mladiče ob rojstvu želeli zavreči - imeli so namreč že preveč živali. A Bobi je tej zgodbi pobegnil in spisal svojo, rekordersko zgodbo.

Bobi je čistokrvni alentejski planinski pes, ki je danes star 30 let in 268 dni. To je pasma psa čuvaja, ki ima pričakovano življenjsko dobo od 12 do 14 let.

Bobi je vse življenje živel pri družini Costa v podeželski vasici na Portugalskem. 38-letni Leonel Costa je povedal, da je tudi Bobijeva mama živela 18 let, kar je več kot je za to pasmo pričakovano.