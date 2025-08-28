Svetli način
30-letnici, ki je napadla voznika tramvaja, 800 evrov globe

Zagreb, 28. 08. 2025 14.39 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.S.
Komentarji
25

Hrvaška policija je prijela voznico, ki je pred dnevi zaparkirala tramvajske tračnice, nato pa verbalno in fizično napadla voznika tramvaja. Danes so jo privedli k sodniku za prekrške, ki jo je spoznal za krivo in ji naložil plačilo globe v višini 790 evrov.

Zagrebški policisti so zaključili kriminalistično preiskavo in ugotovili, da je 30-letna Dajana Radošljević, državljanka Bosne in Hercegovine, minulo soboto s svojim Range Roverjem z zagrebškimi registrskimi oznakami storila več prekrškov, poroča net.hr.

Med drugim ni upoštevala prometnega znaka, svoje vozilo pa je parkirala na pločniku. Ob tem je kršila javni red in mir z verbalnim in fizičnim napadom na 58-letnega voznika tramvaja. Po dejanju se je odpeljala s kraja dogodka, s čimer je storila še en prekršek. 

30-letnico so policisti včeraj prijeli in jo privedli na policijsko postajo. Danes so jo privedli na sodišče za prekrške, kjer je bila pravnomočno spoznana za krivo. Naložili so ji plačilo globe v višini 790 evrov. 

Kot smo poročali, je voznica v soboto parkirala preblizu tramvajskih tračnic, zato tramvaj ni mogel mimo. 

Kot je za net.hr povedal eden izmed očividcev, jo je, ko je opazil, kako je parkirala, opozoril, nato pa je želel poklicati policijo, ženska pa ga je odrinila, preklela in odšla v lekarno. Potem je fotografiral njen avtomobil, ki blokira tramvaj. Voznik je izstopil iz tramvaja in ženski začel nekaj pojasnjevati, nakar ga je z vso močjo odrinila, da je padel na tla. Mislim, da ga je še brcnila, je dodal očividec.

Iz družbe ZET so sporočili, da so bili negativno presenečeni nad incidentom, ki ga je povzročilo napačno parkirano vozilo, zaradi katerega je bil zaustavljen tramvajski promet. Sprožili so interni postopek za ugotavljanje okoliščin dogodka.

Net.hr je neuradno izvedel, da naj bi nemirna voznica vodila enega izmed spa centrov v Zagrebu. Predstavlja se kot strokovnjakinja za 'lipolizo, ki s svojim znanjem in sposobnostmi ljudem pomaga preoblikovati postavo.'

KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Magic-G-spot
28. 08. 2025 15.51
Hahaha, ko Hrvati Slovence nabijejo so si Slovenci sami krivi ko pa Bosanka nabliska Hrvata pa spet komentatorji bentijo cez Bosanko.... zanimivo kako srbofili na tem portalu kazejo svojo agresijo kot ze velikokrat skozi svojo zgodovino. :)
ODGOVORI
0 0
gmajna
28. 08. 2025 15.50
Bolna je poglejte otekline na glavi, reva uboga.
ODGOVORI
0 0
daiči
28. 08. 2025 15.50
Sofer nj tozi to plastiko fantastiko od b@be, par jurjev loh potegne k ga je kresnla.
ODGOVORI
0 0
FERDO9
28. 08. 2025 15.49
Pa kaj njej (oziroma njenemu sponzorju) pomeni 800 EUR??? Za takšne osebke je treba uvesti drugačne kazni. Recimo 1. mesec pri Komunali praznit kante v njeni ulici - ali pa nega v domu onemoglih in še dovolj je idej v tej smeri. Ampak resno - smejala se bo, ko bo njen sponzor položnico izpolnil.
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
28. 08. 2025 15.49
Toliko v 1 tednu pokuri goriva za avto.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
28. 08. 2025 15.46
+1
"vijesti"
ODGOVORI
1 0
Tvojamat420
28. 08. 2025 15.45
+2
Samo? To bo dala dvakrat noge narazn purgerjem pa bo pokrit.
ODGOVORI
2 0
PuabloC
28. 08. 2025 15.42
+3
Mislim, da je nebi čakal, da me pritisne. Samo bam.
ODGOVORI
3 0
ssecnik
28. 08. 2025 15.34
+6
Pa joške bi ji moral spustit.Aja,pnevmatike sem mislu.
ODGOVORI
6 0
Komet
28. 08. 2025 15.32
+3
a zdej se treba pa še bab bat🤣😂
ODGOVORI
3 0
boris c
28. 08. 2025 15.32
+3
Meni osebno se takšne ženske smilijo. Ja, imajo dober avto, so za pogledat, ampak ko se njihovo obdobje konča pride vse za njimi. Ni več sponzorjev in padejo kot zrela hruška.
ODGOVORI
4 1
ssecnik
28. 08. 2025 15.35
+3
Ne padejo ampak zgnijejo!
ODGOVORI
3 0
KaiC
28. 08. 2025 15.42
+1
Mogoče imajo dober avto, ampak takšne kot je ta, pa ni več za pogledat.. pa ne zaradi let, ampak zaradi pretirane plastike. Kar se pa "sponzorjev" tiče - dajmo jim rečt to kar so - prepohotni moški.
ODGOVORI
1 0
Vedezvevse
28. 08. 2025 15.43
Ne drzi, kr tino poglej
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
28. 08. 2025 15.50
spodaj je že čisto znucana in usnjena
ODGOVORI
0 0
PinkoPalinko na2
28. 08. 2025 15.31
+7
Zdaj pa naj se spravijo še na njeno kobajagi firmo, ji jo zapečatijo in jo cakom pakom deportirajo za vedno v Bosno.
ODGOVORI
7 0
borjac
28. 08. 2025 15.27
+6
Dober postopek.
ODGOVORI
6 0
suleol
28. 08. 2025 15.25
+2
kva pa meme noo
ODGOVORI
2 0
Levi so barabe
28. 08. 2025 15.10
+5
Ja ubogi hrvatek. In ja, zelo pomembna novica , v poduk da ne bo kdo hrvate napadal
ODGOVORI
6 1
1butnskala
28. 08. 2025 15.16
+7
Ja da glaža marmelade...
ODGOVORI
7 0
Vložek75
28. 08. 2025 14.50
+17
Še dobro da mu ni glave posesala s temi žnablami.
ODGOVORI
17 0
Pegasus2
28. 08. 2025 15.12
+20
S temi žnablami bo druge glave sesala pa koj zaslužla za kazn
ODGOVORI
20 0
Vložek75
28. 08. 2025 15.21
+7
Ne bi lih zaupal...
ODGOVORI
7 0
