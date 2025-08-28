30-letnici, ki je napadla voznika tramvaja, 800 evrov globe

Zagrebški policisti so zaključili kriminalistično preiskavo in ugotovili, da je 30-letna Dajana Radošljević, državljanka Bosne in Hercegovine, minulo soboto s svojim Range Roverjem z zagrebškimi registrskimi oznakami storila več prekrškov, poroča net.hr.
Med drugim ni upoštevala prometnega znaka, svoje vozilo pa je parkirala na pločniku. Ob tem je kršila javni red in mir z verbalnim in fizičnim napadom na 58-letnega voznika tramvaja. Po dejanju se je odpeljala s kraja dogodka, s čimer je storila še en prekršek.
30-letnico so policisti včeraj prijeli in jo privedli na policijsko postajo. Danes so jo privedli na sodišče za prekrške, kjer je bila pravnomočno spoznana za krivo. Naložili so ji plačilo globe v višini 790 evrov.
Kot smo poročali, je voznica v soboto parkirala preblizu tramvajskih tračnic, zato tramvaj ni mogel mimo.
Kot je za net.hr povedal eden izmed očividcev, jo je, ko je opazil, kako je parkirala, opozoril, nato pa je želel poklicati policijo, ženska pa ga je odrinila, preklela in odšla v lekarno. Potem je fotografiral njen avtomobil, ki blokira tramvaj. Voznik je izstopil iz tramvaja in ženski začel nekaj pojasnjevati, nakar ga je z vso močjo odrinila, da je padel na tla. Mislim, da ga je še brcnila, je dodal očividec.
Iz družbe ZET so sporočili, da so bili negativno presenečeni nad incidentom, ki ga je povzročilo napačno parkirano vozilo, zaradi katerega je bil zaustavljen tramvajski promet. Sprožili so interni postopek za ugotavljanje okoliščin dogodka.
Net.hr je neuradno izvedel, da naj bi nemirna voznica vodila enega izmed spa centrov v Zagrebu. Predstavlja se kot strokovnjakinja za 'lipolizo, ki s svojim znanjem in sposobnostmi ljudem pomaga preoblikovati postavo.'
