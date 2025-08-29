Svetli način
Tujina

Žensko, ki je z avtomobilom blokirala tramvaj, bodo izgnali s Hrvaške

Zagreb, 29. 08. 2025 07.25

N.L.
Bizarna zgodba s središča Zagreba, kjer je v soboto 30-letna državljanka Bosne in Hercegovine z avtomobilom zaparkirala tramvajske tračnice, nato pa verbalno in fizično napadla voznika tramvaja, je dobila končni sodni epilog. Po naloženi kazni v višini 800 evrov so ji še prepovedali bivanje v državi. Čaka jo izgon s Hrvaške.

Zagrebški policisti so v četrtek zaključili kriminalistično preiskavo in ugotovili, da je 30-letna Dajana Radošljević, državljanka Bosne in Hercegovine, minulo soboto s svojim Range Roverjem z zagrebškimi registrskimi oznakami storila več prekrškov, med drugim ni upoštevala prometnega znaka in je s kraja po incidentu z voznikom tramvaja pobegnila

Sodnik ji je za našteto in za kršitve javnega miru, saj je fizično in verbalno napadla voznika tramvaja, naložil globo v višini 790 evrov.

Napad na voznika tramvaja
Napad na voznika tramvaja FOTO: Net.hr

V nadaljevanju postopka pa so za 30-letnico sprejeli še odločitev, da jo izženejo s Hrvaške, je sporočila zagrebška policijska uprava.

Kot so za Net.hr potrdili na policiji, so odločitev sprejeli na podlagi zakona o tujcih, razlog pa: pogosto ponavljanje kršitev, 30-letnico so ocenili kot nevarnost za javni red.

Odločitev ji prepoveduje zakonito bivanje na Hrvaškem, prepovedan ji je tudi vstop in prebivanje v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) za tri leta. EGP združuje 27 držav članic EU ter Islandijo, Lihtenštajn in Norveško.

Policija je še potrdila, da izvajajo vse potrebne ukrepe za njen izgon z ozemlja Hrvaške v zakonsko predpisanem roku.

Kot smo poročali, je voznica v soboto parkirala preblizu tramvajskih tračnic, zato tramvaj ni mogel mimo. Kljub opozorilom ženska avtomobila ni preparkirala in odšla po opravkih. Ko se je vrnila, se je sprla z voznikom tramvaja, ki je imel blokirano pot in ga fizično napadla.

