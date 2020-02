30-letnik o smrti 16-letnice: 'Ko sem se zbudil, je bila mrtva'

Kot poročajo hrvaški mediji, je bil v zvezi s primerom zaslišan R.R., 30-letni državljan BiH, ki pa je imel na Hrvaškem prijavljeno začasno bivališče.

Moški je včeraj več ur preživel s policistiin pojasnjeval okoliščine smrti dekleta. Policisti so medtem še enkrat opravili ogled kraja, kjer je bilo najdeno truplo, čakajo še tudi rezultate obdukcije, ki naj bi razkrila vzrok smrti. Pri delu ogleda kraja je bil prisoten tudi R.R., ki so ga na nato zvečer odpeljali v pripor.

Policisti sumijo, da je prav 30-letnik truplo najstnice odvlekel do vhoda v klet, kjer so ga kasneje tudi našli. Kot poroča 24sata.hr, je policistom priznal, da je bil z dekletom v stanovanju, je pa zanikal, da bi jo ubil. Dejal naj bi, da "je za nekaj časa izgubil zavest, ko se je zbudil pa je bila že mrtva". Ali je bila najstnica pod vplivom drog, naj bi bilo jasno po obdukciji.

Truplo je sicer eden od stanovalcev našel v soboto zjutraj, v naselju pa je zavladala panika. "Zgrozim se ob misli na to, da jo je morda nekdo zadavil. Vse nas je strah. Zaprli smo se v stanovanja," je takoj po odkritju trupla povedala stanovalka iz prvega nadstropja zgradbe.