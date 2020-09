30-letnik toži mamo, ker ga je vrgla iz hiše in hoče, da neha igrati igrice

Kako se bo primer razpletel pred mehiško roko pravice, še ni znano. Mati se je po poročanju mehiških medijev za drastično potezo odločila, potem ko ji je bilo dovolj, da je bila več mesecev "služkinja svojega sina" – ta naj bi namreč, potem ko je ob začetku pandemije izgubil delo, vse dneve igral videoigrice, od mame pa zahteval, da skrbi zanj. In če je mama nekaj tednov takšno vedenje še prenašala, je imela vsega dovolj, ko se je pandemija dovolj umirila, da je spet omogočala delo, sin pa je še kar sedel pred zaslonom računalnika. Sin naj bi bil prepričan, da so bile z "izgonom od doma" kršene njegove pravice.

Čeprav gre za precej skrajen razplet dogodkov, je sicer dejstvo, da mati mehiškega 30-letnika še zdaleč ni edina, ki se je med pandemijo znašla v položaju, v katerem naj bi skrbela za svojega odraslega otroka. V ZDA ugotavljajo, da je število odraslih otrok, starih od 18 do 29 let, ki živijo s starši, med pandemijo preseglo prejšnji rekord, ki je bil pred veliko desetletji postavljen med veliko depresijo. Julija je po podatkih raziskovalcev Pew Research Center doma živelo skoraj tri milijone več mladih odraslih kot aprila ali kar 52 odstotkov.

Številka je močno povezana z dogajanjem na trgu dela. V ZDA, kjer so negotove oblike dela prej pravilo kot izjema, je prav to starostna skupina, ki jo je pandemija še posebej prizadela, številni so ostali brez dela. V starostni skupini ljudi, starih od 16 do 24 let, se je denimo odstotek tistih, ki niso zaposleni, niti niso vpisani v šolo, povzpel na kar 28 odstotkov, potem ko je bil še februarja le 11 odstotkov. Število registriranih gospodinjstev v tej starostni skupini pa se je skrčilo za kar 12 odstotkov. Med mladimi, ki so se vrnili domov, je sicer več moških kot žensk.

Trend sicer ni opazen le v ZDA ali Latinski Ameriki, ampak tudi v Evropi, stroka pa si še ni na jasnem, kaj vse to pomeni za generacijo mladih. Podatki z Nove Zelandije kažejo, da so se v času, ko je veljalo zaprtje in so morali ljudje ostati v zavetju svojih domov, povečale težave, ko gre za zasvojenost z videoigrami in drugimi vrstami spletne zabave, povečalo se je tudi število tistih, ki so iskali pomoč zaradi zasvojenosti z alkoholom in marihuano.

"Veliko je k povečani uporabi alkohola in marihuane prispevalo dejstvo, da je bilo ljudem dolgčas, bili so tudi bolj anksiozni," je ob tem dejal vodja novozelandske fundacije za pomoč zasvojencem Ben Birks, poroča novozelandski RNZ. Lisa Campbell iz organizacije, ki se ukvarja z zasvojenci s spletom, pa meni, da se bodo težave le še stopnjevale – dlje kot bo trajalo, da se ljudje vrnejo v svoje običajno življenje, več jih bo.

Strokovnjaki opozarjajo, da je pandemija povečala zaskrbljenost mladih, ko gre za njihovo prihodnost, omejila njihove priložnosti na trgu dela, s tem pa poslabšala tudi njihove možnosti osamosvojitve, kariere in družinskega življenja. Številni ob pomanjkanju možnosti za delo in zabavo rešitev iščejo v brezdelju in svarijo pred možnostjo dolgoročnega vpliva na mentalno zdravje ljudi, zato bo morala biti družba še bolj pozorna, da zajeten odstotek ljudi ne bo dolgoročno obtičal v izzivih, iz katerih ne bo našel izhoda.