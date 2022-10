Najmanj 60 mrtvih v zrušenju mostu v Indiji

V zrušenju 100 let starega visečega mostu v indijski zvezni državi Gujarat je danes umrlo najmanj 60 ljudi. Več 100 ljudi je padlo v vodo. Oblasti so sporočile, da je bilo v času zrušitve več kot 150 ljudi na visečem mostu čez reko Machhu v mestu Morbi. Ljudje, ki so padli v vodo so se oprijemali kablov in ostankov porušenega mostu. "Do zdaj je bilo potrjenih 60 smrti," je dejal poslanec Mohan Kundariya. Najmanj 30 ljudi je bilo tudi ranjenih, so povedali drugi uradniki.

Oblasti so nemudoma po zrušenju mostu sprožile reševalno akcijo, v okviru katere pogrešane iščejo potapljači. Glede na nekatera poročila še vedno pogrešajo več kot 100 ljudi, ki so padli v reko. Most, poimenovan Morbi, so sicer več mesecev popravljali in ga šele prejšnji teden znova odprli za javnost. O vzroku nesreče še ni uradnih podatkov, mediji pa pišejo, da konstrukcija ob množici ljudi na mostu najverjetneje ni zdržala tolikšne obremenitve. Premier Narendra Modi, ki je na obisku v svoji rodni zvezni državi Gujarat na zahodu države, je že napovedal odškodnino za ubite in poškodovane v nesreči. Pozval je tudi k mobilizaciji dodatnih reševalnih ekip. 230-metrski zgodovinski most je bil zgrajen v času britanske vladavine v 19. stoletju. Zaradi prenove je bil zaprt šest mesecev, prejšnji teden pa so ga znova odprli za javnost.