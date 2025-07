30. obletnica genocida v Srebrenici: poklon žrtvam v Potočarih

Vodja organizacijskega odbora Hamdija Fejzić pa je poudaril, da je civilizacija pred 30 leti padla na izpitu človečnosti. "30 let živimo z resnico o genocidu in poslušamo laži. Ne bomo pokleknili," je po poročanju sarajevskega portala Klix med drugim dejal Fejzić, namestnik župana Srebrenice.

Predsednica združenja Mater Srebrenice Munira Subašić je opozorila, da se svet ni naučil ničesar. "Če nas imate radi, če ste se pokesali, ker niste storili ničesar, zakaj nas ne sprejmete v Evropo, v Nato? Mi tja sodimo, ne pripadamo temi, temveč prihodnosti," je dejala in pozvala h kaznovanju zločincev in zaščiti človeštva. Opozorila je pred delitvami. "Evropa, zbudi se! 21. stoletje je. Namesto pravice se je začel zbujati fašizem," je opozorila.

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob poklonu žrtvam izpostavila dolžnost, da se spominjamo genocida in zoperstavljamo sovraštvu, zanikanju genocida in poveličevanju vojnih zločincev. "Nismo pozabili. Nikoli ne bomo," je poudarila in genocid označila za globoko brazgotino v zgodovini Evrope. "Počastimo žrtve Srebrenice tako, da branimo pravice, za katere so bili prikrajšani," je dejala pred zbranimi v bivši tovarni akumulatorjev.

Ob političnih in verskih predstavnikih Bosne in Hercegovine ter številnih predstavnikih držav, EU in ZN je med navzočimi tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar.

Slovesnosti se udeležuje tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, pomočnica generalnega sekretarja ZN za politična in mirovna vprašanja Rosemary Di Carlo, glavni tožilec mehanizma ZN za mednarodna kazenska sodišča Serge Brammertz ter visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt.

Medtem so se po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa že od zgodnjih jutranjih ur na pokopališču v spominskem centru zbirali tisoči ljudi, da bi se poklonili svojim najbližjim.

Tam bodo danes pokopali posmrtne ostanke še sedmih žrtev genocida, ki so jih identificirali v zadnjih 12 mesecih.

V Potočare je v četrtek zvečer prispelo tudi več kot 6000 ljudi, ki so se udeležili pohoda miru oziroma v treh dneh prehodili pot, na kateri je na t. i. maršu smrti julija 1995 okoli 15.000 Bošnjakov iz Srebrenice po padcu te enklave poskušalo priti do ozemlja pod nadzorom vojske BiH pri Tuzli. Takrat jih je preživela samo tretjina.

Osrednja spominska slovesnost in verski obred s pokopom tako kot vsako leto potekata na dan, ko so enote vojske Republike Srbske pod poveljstvom Ratka Mladića 11. julija 1995 zavzele Srebrenico, ki je bila takrat varovano območje Združenih narodov, in začele množične poboje Bošnjakov. Do 19. julija so jih pobile več kot 8000, večinoma moških in dečkov, okoli 25.000 žensk, otrok in starejših oseb pa so z avtobusi in tovornjaki prepeljali na območje pod nadzorom vojske BiH.