30 otrok spočetih z napačno spermo in jajčnimi celicami

V vseh teh primerih starši sumijo, da niso prejeli darovalčeve sperme oziroma jajčnih celic, ki so jih predhodno izbrali. Nova ugotovitev preiskave BBC-ja je, da je primerov kar 30. Na začetku letošnjega leta je bilo teh primerov le sedem.

Umetna oploditev IVF FOTO: Shutterstock

Vsi starši pravijo, da so skrbno izbrali anonimne darovalce na podlagi podatkov, kot so njihova zdravstvena anamneza, videz, osebnost, izobrazba in interesi. Vendar pa dvomijo, da so pri postopkih zdravljenja dejansko uporabili spermo oziroma jajčne celice izbranih darovalcev. Polovica od 30 otrok je bila rojena po postopkih na eni od klinik, Dogus IVF Centre. "To je popolnoma škandalozno," je dejala ena od mater, Rachel, ki je pred kratkim izvedela, da je klinika uporabila spermo napačnega darovalca. Pri obravnavi številnih teh pacientov so bile na kliniki Dogus IVF Centre vključene tri osebe: zdravnik Firdevs Uguz Tip, zdravnik Sevket Alpturk in koordinatorka za paciente Julie Hodson.

Centra Dogus IVF na Severnem Cipru FOTO: Dogus IVF Centre

Starši sumijo, da so jih ti trije člani osebja zavajali. Firdevs zanika kakršne koli nepravilnosti, medtem ko se Alpturk in Hodson na vprašanja BBC-ja nista odzvala. BBC je medtem izvedel tudi, da je največja banka sperme na svetu, Cryos International, kliniko Dogus že leta 2016 uvrstila na črni seznam. Na Severnem Cipru – ozemlju, kjer zakonodaja Evropske unije ne velja in ki ga pravno priznava le Turčija – je nadzor nad klinikami ohlapen. Te pacientom obljubljajo nizke cene, visoke stopnje uspešnosti ter širok izbor darovalcev sperme in jajčnih celic. Severni Ciper pa je ena najbolj priljubljenih destinacij za Britance, ki iščejo zdravljenje neplodnosti v tujini. Marca so na BBC-ju prvič razkrili nastajajoči škandal, ko se je izkazalo, da je bila manjša skupina staršev najverjetneje zavedena glede izbire darovalcev.

Ministrstvo za zdravje na Severnem Cipru je uvedlo uradno preiskavo. Od takrat se je na BBC obrnilo še več staršev, njihove zgodbe pa imajo zaskrbljujoče podobnosti. Večina jih je povedala, da so jim klinike obljubile preverjene in zdrave darovalce iz zahodne Evrope, vendar so po rojstvu otrok začeli dvomiti, da so bile njihove želje dejansko upoštevane. 11 od 30 otrok je zdaj opravilo komercialne DNK-teste, ki kažejo, da imajo v svojem genetskem poreklu prednike iz Turčije ali okoliških držav. To pomeni, da je šlo za darovalce, ki jih niso izbrali starši. Družine so torej ostale z vprašanji o tem, kdo so pravi darovalci njihovih otrok in kakšna je njihova zdravstvena anamneza.

Rachel je kmalu začela sumiti, da klinika ni uporabila izbranega darovalca

Rachel se je o tem že dlje spraševala ... Po tem, ko je prebrala BBC-jev članek, sta se skupaj s 13-letnim sinom Jonahom, ki je bil spočet z darovano spolno celico, odločila za DNK-test. Rezultati so pokazali, da so bili njeni strahovi upravičeni. "Včasih sem mislila, da je klinika naredila enkratno napako," je dejala. Zdaj, ko smo ji povedali, da se oglaša vse več družin, pa ve, da gre za nekaj veliko večjega in bolj zavajajočega. Rachel je kliniko Dogus izbrala leta 2012 zaradi "ustrežljive in prijazne" koordinatorke za paciente Julie Hodson. Ker je bila takrat stara že 39 let, je potrebovala darovalca sperme, da bi lahko njene jajčne celice oplodili v laboratoriju, ustvarjeni zarodek pa nato vstavili v njeno maternico. Paket zdravljenja z IVF je stal približno 4000 evrov, kar je bilo občutno ceneje od primerljivega zdravljenja v Združenem kraljestvu. V ceno je bila vključena tudi darovana sperma največje banke sperme na svetu, Cryos International na Danskem.

Zamrznjena epruveta z darovanim jajčecem ali spermo FOTO: Shutterstock