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30 otrok spočetih z napačno spermo in jajčnimi celicami

Nikozija, 18. 08. 2026 10.05 pred 1 uro 4 min branja 10

Avtor:
Ne.M.
Umetna oploditev

Najmanj 30 otrok, med njimi večinoma Britancev, naj bi bilo spočetih z napačno spermo oziroma napačnimi jajčnimi celicami. Spočeti so bili z biomedicinsko pomočjo pri zdravljenju neplodnosti na Severnem Cipru. Pri 11 otrocih se je izkazalo, da imajo v svojem genetskem poreklu prednike iz Turčije ali okoliških držav.

V vseh teh primerih starši sumijo, da niso prejeli darovalčeve sperme oziroma jajčnih celic, ki so jih predhodno izbrali. Nova ugotovitev preiskave BBC-ja je, da je primerov kar 30. Na začetku letošnjega leta je bilo teh primerov le sedem.

Umetna oploditev IVF
Umetna oploditev IVF
FOTO: Shutterstock

Vsi starši pravijo, da so skrbno izbrali anonimne darovalce na podlagi podatkov, kot so njihova zdravstvena anamneza, videz, osebnost, izobrazba in interesi. Vendar pa dvomijo, da so pri postopkih zdravljenja dejansko uporabili spermo oziroma jajčne celice izbranih darovalcev. Polovica od 30 otrok je bila rojena po postopkih na eni od klinik, Dogus IVF Centre.

"To je popolnoma škandalozno," je dejala ena od mater, Rachel, ki je pred kratkim izvedela, da je klinika uporabila spermo napačnega darovalca. Pri obravnavi številnih teh pacientov so bile na kliniki Dogus IVF Centre vključene tri osebe: zdravnik Firdevs Uguz Tip, zdravnik Sevket Alpturk in koordinatorka za paciente Julie Hodson.

Centra Dogus IVF na Severnem Cipru
Centra Dogus IVF na Severnem Cipru
FOTO: Dogus IVF Centre

Starši sumijo, da so jih ti trije člani osebja zavajali. Firdevs zanika kakršne koli nepravilnosti, medtem ko se Alpturk in Hodson na vprašanja BBC-ja nista odzvala. BBC je medtem izvedel tudi, da je največja banka sperme na svetu, Cryos International, kliniko Dogus že leta 2016 uvrstila na črni seznam.

Na Severnem Cipru – ozemlju, kjer zakonodaja Evropske unije ne velja in ki ga pravno priznava le Turčija – je nadzor nad klinikami ohlapen. Te pacientom obljubljajo nizke cene, visoke stopnje uspešnosti ter širok izbor darovalcev sperme in jajčnih celic. Severni Ciper pa je ena najbolj priljubljenih destinacij za Britance, ki iščejo zdravljenje neplodnosti v tujini.

Marca so na BBC-ju prvič razkrili nastajajoči škandal, ko se je izkazalo, da je bila manjša skupina staršev najverjetneje zavedena glede izbire darovalcev.

Preberi še Klinika na Severnem Cipru družini dala napačno spermo

Ministrstvo za zdravje na Severnem Cipru je uvedlo uradno preiskavo. Od takrat se je na BBC obrnilo še več staršev, njihove zgodbe pa imajo zaskrbljujoče podobnosti. Večina jih je povedala, da so jim klinike obljubile preverjene in zdrave darovalce iz zahodne Evrope, vendar so po rojstvu otrok začeli dvomiti, da so bile njihove želje dejansko upoštevane.

11 od 30 otrok je zdaj opravilo komercialne DNK-teste, ki kažejo, da imajo v svojem genetskem poreklu prednike iz Turčije ali okoliških držav. To pomeni, da je šlo za darovalce, ki jih niso izbrali starši. Družine so torej ostale z vprašanji o tem, kdo so pravi darovalci njihovih otrok in kakšna je njihova zdravstvena anamneza.

Rachel je kmalu začela sumiti, da klinika ni uporabila izbranega darovalca

Rachel se je o tem že dlje spraševala ... Po tem, ko je prebrala BBC-jev članek, sta se skupaj s 13-letnim sinom Jonahom, ki je bil spočet z darovano spolno celico, odločila za DNK-test. Rezultati so pokazali, da so bili njeni strahovi upravičeni. "Včasih sem mislila, da je klinika naredila enkratno napako," je dejala. Zdaj, ko smo ji povedali, da se oglaša vse več družin, pa ve, da gre za nekaj veliko večjega in bolj zavajajočega.

Rachel je kliniko Dogus izbrala leta 2012 zaradi "ustrežljive in prijazne" koordinatorke za paciente Julie Hodson. Ker je bila takrat stara že 39 let, je potrebovala darovalca sperme, da bi lahko njene jajčne celice oplodili v laboratoriju, ustvarjeni zarodek pa nato vstavili v njeno maternico.

Paket zdravljenja z IVF je stal približno 4000 evrov, kar je bilo občutno ceneje od primerljivega zdravljenja v Združenem kraljestvu. V ceno je bila vključena tudi darovana sperma največje banke sperme na svetu, Cryos International na Danskem.

Zamrznjena epruveta z darovanim jajčecem ali spermo
Zamrznjena epruveta z darovanim jajčecem ali spermo
FOTO: Shutterstock

Rachel je na spletni strani Cryos izbrala anonimnega danskega darovalca sperme. Na svojem profilu je bil naveden pod imenom Ditto (njegovo pravo ime ni znano), zapisal pa je, da bi želel, da bi lahko njegovi potomci pri 18 letih izvedeli njegovo identiteto. Kasneje je začela sumiti, da klinika ni uporabila izbranega darovalca, saj ji ni želela posredovati dokazila o uporabi njegove sperme, poleg tega pa se je videz njenega sina Jonaha precej razlikoval od opisa darovalca.

Po 13 letih sta Rachel in Jonah opravila DNK-testa, ki sta pokazala, da je Jonah njen biološki sin, vendar njegov biološki oče ni izbrani darovalec Ditto. BBC je nato preveril pri Cryosu, kjer so povedali, da nimajo evidence, da bi kliniki Dogus kdaj dostavili spermo.

Rachel pravi, da razkritja ne spreminjajo njene ljubezni do sina. Še najbolj jo je prizadelo, da je sin izgubil priložnost, da bi v prihodnosti stopil v stik s svojim biološkim darovalcem. Skrbi pa jo tudi, da so istega darovalca morda uporabili pri drugih postopkih IVF, zato bi Jonah lahko imel genetske sorojence, za katere ne ve.

Strokovnjaki za plodnost, s katerimi je BBC preveril ugotovitve, so bili presenečeni, da bi lahko bilo prizadetih kar 30 otrok. Pojasnili so, da je nenamerna uporaba napačnega darovalca pri IVF izjemno redka, zato več takšnih primerov kaže na malomarnost ali namerno zavajanje. Britansko združenje za reproduktivno medicino meni, da gre lahko za sistemski problem, ki presega posameznega zdravnika ali kliniko.

klinika umetna oploditev severni ciper zavajanje

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KOMENTARJI10

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dober dan
18. 08. 2026 12.31
haha, hotla danskega arijca, dobila pa turka
Odgovori
0 0
Kviz
18. 08. 2026 12.27
Saj imamo tudi mi malo bolj zapečene, pa se noben ne obremenjuje. Bodo pa Britanci sedaj imeli manj kronikov ko bodo turškega porekla.
Odgovori
0 0
0523
18. 08. 2026 12.26
Brezvezni proces. Če s spočetjem ne gre, pač ne gre. Ogromno se jih je opeklo, pa so previdno tiho.
Odgovori
0 0
SpamEx
18. 08. 2026 12.01
Kukavičja jajca
Odgovori
+3
3 0
colski
18. 08. 2026 12.01
Še malo so jih počrnili
Odgovori
+2
2 0
stumfeta
18. 08. 2026 11.54
Saj ne, da če bi šlo za samske ženske, da bi bilo takole izražanje ok, ampak tukaj gre za pare, ki niso mogli zanosit. Mogoče malce manj vulgarizma med komentarji.
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+2
3 1
SpamEx
18. 08. 2026 12.02
Jaz bi ob vsej invazivnosti človeške vrste in prenaseljenosti planeta z nami to umetno oplojevanje prepovedal
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+0
2 2
devlon
18. 08. 2026 11.50
škandalozno je, da se hodijonumetno osemenjevat
Odgovori
-1
2 3
rok1211
18. 08. 2026 11.23
fasala turka? dobro..bolje kot indijca
Odgovori
-2
2 4
Lock Down
18. 08. 2026 11.45
Za Indijca ji ne bi bilo treba na Ciper, so genetsko povezani z našimi etničnimi.
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+1
3 2
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