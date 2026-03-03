Naslovnica
Tujina

30 raket, nadzor prometnih kamer in blokiranje telefonskega signala

Teheran, 03. 03. 2026 09.19 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
M.V.
Ajatola Ali Hamenej

Umetna inteligenca je bila pomembno orodje pri atentatu na iranskega verskega voditelja, vendar naj bi pri izvedbi operacije ameriška in izraelska tajna služba uporabili tudi številne druge prijeme ... ter 30 raket.

Poročilo, ki ga je objavil The Financial Times, kaže, da je Izrael vdrl v prometne kamere in uporabil umetno inteligenco za beleženje gibanja vrhovnega voditelja Alija Hameneija pred njegovim umorom. Nato je bilo v napadu uporabljenih 30 raket.

Prek prometnih kamer so nadzorovali vsakdanje življenje visokih iranskih uradnikov. Po poročanju časnika so izraelske obveščevalne službe odkrile "življenjski vzorec" Hameneija in njegovega varnostnega osebja, vključno s potmi, urami aktivnosti in identiteto visokih osebnosti, ki so bile običajno v spremstvu pokojnega iranskega voditelja.

Poročilo omenja tudi, da je Izrael za razvrščanje ogromnih količin zbranih informacij o iranskem vodstvu in njegovih gibanjih uporabil orodja umetne inteligence in algoritme, o čemer smo že poročali.

Preberi še UI v smrtonosni vlogi: spremljanje geolokacij, klicev, objav in sporočil

Poleg tega je ameriška Centralna obveščevalna agencija (CIA) zagotovila dodaten človeški vir za potrditev natančne lokacije, kjer naj bi bil Hamenei na dan atentata.

Po navedbah Financial Timesa je Izrael napadel Hamenejev kompleks z raketami Sparrow, in sicer v dnevnih urah, ko naj Iranci ne bi pričakovali napada in niso bili v pripravljenosti.

Skupaj je bilo na kompleks izstreljenih 30 raket, medtem ko so bile povezave mobilne telefonije na tem območju motene. Tako telefoni varnostnega osebja niso mogli sprejemati opozorilnih klicev.

FT je tudi omenil, da se je načrtovanje operacije začelo leta 2001, ko je nekdanji premier Ariel Sharon ukazal Mossadu, naj Iran postavi za svojo glavno tarčo.

hamenej atentat rakete prometne kamere

