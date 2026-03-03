30 raket, nadzor prometnih kamer in blokiranje telefonskega signala

Poročilo, ki ga je objavil The Financial Times, kaže, da je Izrael vdrl v prometne kamere in uporabil umetno inteligenco za beleženje gibanja vrhovnega voditelja Alija Hameneija pred njegovim umorom. Nato je bilo v napadu uporabljenih 30 raket.

Prek prometnih kamer so nadzorovali vsakdanje življenje visokih iranskih uradnikov. Po poročanju časnika so izraelske obveščevalne službe odkrile "življenjski vzorec" Hameneija in njegovega varnostnega osebja, vključno s potmi, urami aktivnosti in identiteto visokih osebnosti, ki so bile običajno v spremstvu pokojnega iranskega voditelja.

Poročilo omenja tudi, da je Izrael za razvrščanje ogromnih količin zbranih informacij o iranskem vodstvu in njegovih gibanjih uporabil orodja umetne inteligence in algoritme, o čemer smo že poročali.