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30 ur po potresu izpod ruševin rešili žensko

Bogota, 12. 08. 2026 08.53 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Po potresu v Kolumbiji

Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel potres z magnitudo 7,4, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Skoraj 30 ur po potresu so v torek izpod ruševin v mestu Cali na vzhodu države rešili 32-letno žensko.

Ženska je bila ujeta v drugem nadstropju porušene petnadstropne stavbe. Eden od gasilcev je za televizijo Caracol, ki jo povzema nemška tiskovna agencija dpa, povedal, da je bila reševalna akcija zahtevna, saj so se morali gasilci spustiti sedem ali osem metrov globoko v ruševine. Operacija je po njegovih besedah trajala približno 16 ur. Ocenil je, da je stanje ženske dobro glede na okoliščine.

Povedal je še, naj bi bilo v ruševinah zgradbe, iz katere so rešili žensko, ujetih še 24 ljudi, zato iskanje nadaljujejo.

Možnosti, da bi v Kolumbiji tretji dan po potresu še našli preživeli, so sicer vse manjše.

"Pogrešani so za nas trenutno prioriteta," je v torek ob obisku mesta Pereira dejal predsednik Abelardo de la Espriella. Uradno za pogrešane velja 195 ljudi, v neuradni bazi podatkov pa je bilo prejetih več kot 4000 prijav pogrešanih, poroča dpa.

Umrlo najmanj 240 ljudi

Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih.

Najhuje prizadeta regija je Valle del Cauca, kjer so zabeležili 130 smrtnih žrtev, od tega 95 v glavnem mestu regije Cali. O številnih smrtnih žrtvah poročajo tudi iz Pereire, Manizalesa in Quibida, prestolnice departmaja Choco, kjer je bilo žarišče potresa.

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