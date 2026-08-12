30 ur po potresu izpod ruševin rešili žensko

Ženska je bila ujeta v drugem nadstropju porušene petnadstropne stavbe. Eden od gasilcev je za televizijo Caracol, ki jo povzema nemška tiskovna agencija dpa, povedal, da je bila reševalna akcija zahtevna, saj so se morali gasilci spustiti sedem ali osem metrov globoko v ruševine. Operacija je po njegovih besedah trajala približno 16 ur. Ocenil je, da je stanje ženske dobro glede na okoliščine.

Povedal je še, naj bi bilo v ruševinah zgradbe, iz katere so rešili žensko, ujetih še 24 ljudi, zato iskanje nadaljujejo.

Možnosti, da bi v Kolumbiji tretji dan po potresu še našli preživeli, so sicer vse manjše.