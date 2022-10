300 policistov prekinilo zabavo, ki naj bi trajala do torka

Na prizorišče zabave je v jutranjih urah vdrlo približno 300 policistov. Kmalu za tem pa so na spletu zaokrožili posnetki, na katerih so ljudje iz stavbe odnašali tehnično opremo in odstranjevali šotore.

Nekateri pa so se zabarikadirali v notranjosti stavbe, saj so želeli nadaljevati zabavo. Do nasilja sicer ni prišlo, je pa policija odvzela osebne podatke več sto udeležencev zabave.

Nezakonita rave zabava je že konec tedna povzročala nezadovoljstvo nove desne vlade v Rimu. Notranji minister Matteo Piantedosi je zato tudi ukazal posredovanje policije.

V Italiji se velike nezakonite rave zabave vedno znova znajdejo na prvih straneh časopisov. Nova vlada premierke Giorgie Meloni si želi te zabave omejiti in namerava danes o tem tudi razpravljati.