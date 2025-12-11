300 ukrajinskih dronov nad Rusijo, zaprta letališča v Moskvi

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je zračna obramba ponoči sestrelila 287 ukrajinskih dronov, od tega več kot tretjino v regiji Brjansk na zahodu države blizu meje z Ukrajino.

Nad moskovsko regijo so jih prestregli več deset. Zaradi napada so začasno zaprli mednarodna letališča Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo in Žukovski, na druga letališča so preusmerili več kot 130 letov.

Po poročanju medijev je v regiji Novgorod po ukrajinskem napadu izbruhnil požar. Napad naj bi bil usmerjen na tovarno gnojil, kjer proizvajajo tudi amonijev nitrat, ki se uporablja za izdelavo eksplozivov.

Ukrajinski napadi z droni so po besedah vodje ruskega preiskovalnega odbora Aleksandra Bastrikina doslej povzročili škodo v skoraj polovici ruskih regij. Od začetka vojne škoda znaša približno 600 milijard rubljev (6,7 milijarde evrov), je dejal in napovedal, da bo Moskva od Kijeva zahtevala odškodnino.