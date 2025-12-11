Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

300 ukrajinskih dronov nad Rusijo, zaprta letališča v Moskvi

Moskva, 11. 12. 2025 09.25 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
0

Ruske sile so ponoči nad ruskim ozemljem sestrelile skoraj 300 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, več kot 30 jih je bilo namenjenih proti Moskvi, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Zaradi enega najobsežnejših ukrajinskih napadov od začetka vojne v Ukrajini so začasno zaprli moskovska letališča.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je zračna obramba ponoči sestrelila 287 ukrajinskih dronov, od tega več kot tretjino v regiji Brjansk na zahodu države blizu meje z Ukrajino.

Nad moskovsko regijo so jih prestregli več deset. Zaradi napada so začasno zaprli mednarodna letališča Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo in Žukovski, na druga letališča so preusmerili več kot 130 letov.

Po poročanju medijev je v regiji Novgorod po ukrajinskem napadu izbruhnil požar. Napad naj bi bil usmerjen na tovarno gnojil, kjer proizvajajo tudi amonijev nitrat, ki se uporablja za izdelavo eksplozivov.

Ukrajinski napadi z droni so po besedah vodje ruskega preiskovalnega odbora Aleksandra Bastrikina doslej povzročili škodo v skoraj polovici ruskih regij. Od začetka vojne škoda znaša približno 600 milijard rubljev (6,7 milijarde evrov), je dejal in napovedal, da bo Moskva od Kijeva zahtevala odškodnino.

Ukrajinski droni Rusija Moskva Letališča Napad z droni
Naslednji članek

Nova priložnost za bogate tujce: začela delovati Trumpova zlata kartica

Naslednji članek

Pogorelo ostrešje telovadnice na OŠ Most na Soči, škoda je ogromna

SORODNI ČLANKI

'Članstvo Ukrajine v EU neizogibno, ne potrebujemo Orbana'

Ukrajinski predlog naj bi prispel na Trumpovo mizo

Ukrajina naj bi v Črnem morju znova napadla ruski tanker

Fajonova znova pozvala Rusijo: Ta vojna se mora končati

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385