300 zahtev: pomilostitve nekdanjih agentov Udbe ne bo

Hrvaški predsednik Zoran Milanović ne bo pomilostil nekdanjih agentov jugoslovanske tajne službe Udba Josipa Perkovića in Zdravka Mustača, so potrdili iz urada predsednika za hrvaški časnik Novi list. Zahteva za pomilostitev Perkovića in Mustača je aprila letos povzročila hud spor med Milanovićem in premierjem Andrejem Plenkovićem.

icon-expand Zoran Milanović FOTO: Aljoša Kravanja Odločitev je v skladu s predsednikovim stališčem iz predvolilne kampanje, da pomilostitev ne bi smela biti v njegovi pristojnosti in da je nima pravice uporabljati, piše Novi list. Milanović doslej ni pomilostil še nikogar, čeprav je dobil že okoli 300 zahtev za pomilostitev. Zahtevo za pomilostitev Perkovića in Mustača, ki sta sodelovala pri atentatu na hrvaškega disidenta, je Milanoviću maja letos uradno predal njun odvetnik Anto Nobilo. V pismu predsedniku so jo podprli tudi nekateri od upokojenih hrvaških generalov z Antejem Gotovino na čelu. Milanović je ob prejemu zahteve kljub svojemu stališču do pomilostitev dejal, da ne ve, kakšno odločitev bo sprejel. Plenković pa je predlog za pomilostitvi Perkovića in Mustača označil za orkestrirano akcijo, ki je izzvala delitve med generali, branitelji in v hrvaški družbi nasploh. Sporočil je, da HDZ nasprotuje tej pomilostitvi. Spomnil je tudi, da je predsednik države v predvolilni kampanji obljubil, da v svojem mandatu ne bo pomilostil nikogar. Perkovića in Mustača je sodišče v Münchnu leta 2016 obsodilo na dosmrtno zaporno kazen za pomoč pri uboju hrvaškega imigranta Stjepana Đurekovića leta 1983 v Nemčiji. Mustača je Nemčija konec leta 2019 izročila Hrvaški, kjer je bil obsojen na 40 let zapora, Perković pa zdaj prestaja 30-letno zaporno kazen v zaporu v Glini. Perković in Mustač sta veljala za dolgoletna sodelavca Franja Tuđmana. Ko je slednji postal prvi hrvaški predsednik, sta odigrala tudi pomembno vlogo v domovinski vojni.