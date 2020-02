31-letnik v tovornjaku z Derby bananami tihotapil kokain, Rastoder: Smo tarča kriminalne združbe

Med njimi so po poročanju Radia in Televizije Črne Gore (RTCG) voznik tovornjaka - 31-letni Črnogorec J.K. , 47-letni S. E. - lastnik severnomakedonskega vrtnarskega podjetja Bankes Kompani, ki je bil uvoznik in končni kupec banan, njegov 22-letni sin J.E. in 51-letni R. I. , ki je raztovarjal blago.

Makedonski policisti so v pošiljki banan, zapakirani v škatle družbe Derby, ki je prišla iz Južne Amerike in naj bila preko balkanskih držav namenjena v Italijo, našli kilogram kokaina. V družbi Rastoder, ki je lastnica blagovne znamke Derby, poudarjajo, da je bil njihov sistem tarča kriminalne združbe.

Kilogram kokaina, ki so ga sinoči zasegli v policijski akciji v Skopju, je po besedah Čuleva del večje količine droge, namenjene v Severno Makedonijo. Še del droge so policisti zasegli v drugi državi, a minister zaradi mednarodne preiskave, ki še teče, ni mogel povedati, kolikšna je ta količina in v kateri državi se je zgodil zaseg. Severnomakedonski mediji neuradno sicer poročajo, da je 1,3 tone kokaina končalo v Italiji.

31-letni Črnogorec je s tovornjakom Derbyjevih banan v Severno Makedonijo vstopil sinoči okoli 21. ure, iz Albanije, preko mejnega prehoda Ćafasan. Po prihodu v skladišče podjetja v naselju Krušopek v bližini Skopja je policija speljala načrtovano akcijo. Pri raztovarjanju so zasačili sin lastnika podjetja in 51-letnega moškega, ki mu je pomagal, nedolgo za tem pa se je pojavil tudi lastnik podetja, ki se načeloma ukvarja z uvozom sadja in zelenjave.

Po besedah Čuleva so med preiskavo tovornjaka in skladišča našli paket, v katerem je bil kilogram kokaina, policisti pa so zasegli tudi mobilni telefon in gotovino - 3000 evrov, 700 ameriških dolarjev in 188.000 makedonskih denarjev. Zasegli so tudi tovornjak znamke Iveko in 1098 paketov Derby banan.

Četverico, ki so jo pridržali na policijski postaji, so danes po besedah severnomakedonskega notranjega ministra predali tožilstvu za organiziran kriminal, skupaj s katerim so sodelovali v akciji, ki je trajala med 17. in 19. februarjem.

"Prvi izsledki preiskave kažejo, da je pravna oseba, uvoznik banan Baneks, v preteklosti najmanj 120-krat uvozil sadje - večinoma iz Kolumbije in v manjši meri iz Ekvadorja," je dejal Čulev. Danes popoldne so preiskovalci sicer začeli še s preiskavo poslovanja in financ podjetja, ter odnose z drugimi podjetji.

Severnomakedonski spletni portal MKD.mk pa je poročal, da so banane natovorili v mehiškem pristanišču Heroica Veracruz.

V mednarodi policijski operaciji preiskave trgovine z drogo sta sodelovali tudi italijanska in črnogorska policija.

Rastoder po odkritju kokaina v bananah: Smo tarča kriminalne združbe

