'To, da je otrok preživel amputacijo in živel še več let, je osupljivo'

Pred tem odkritjem je bil najstarejši amputiranec starejši kmet, ki so mu pred 7000 leti na ozemlju današnje Francije odstranili levo podlaket tik nad komolcem, so zapisali v študiji.

Strokovnjaki so menili, da ljudje niso imeli znanja za izvajanje zahtevnih postopkov, kot je amputacija, dokler se v zadnjih 10.000 letih s pojavom kmetijstva in stalnih naselij ni spremenila človeška družba.

"Imeli so temeljito znanje o človeški anatomiji, kako ustaviti krvni obtok, anasteziji in antisepsi. Vse to je postalo norma šele pred kratkim," je po poročanju CNN povedal Aubert .

"To je pomembno, ker zamakne znanje naše vrste o kirurgiji in kompleksni medicini," je povedal Maxime Aubert , profesor v Centru za družbene in kulturne raziskave Univerze Griffith v Queenslandu.

Skelet, ki je bil sicer nedotaknjen, so leta 2020 našli avstralski in indonezijski arheologi, ki pravijo, da amputacija razkriva veliko kirurško spretnost in je najzgodnejši primer v arheološkem registru, ki pretresa naše razumevanje naprednosti ljudi iz kamene dobe.

Najbolj presenetljiv vidik odkritja je, da mladeniču ali mladenki manjka spodnja leva noga, kar kaže na to, da so jo amputirali, ko je bil mladenič ali mladenka v zgodnjih najstniških letih. Iz neznanih razlogov je umrl med 19. in 21. letom starosti, kar pomeni, da je po amputaciji živel še več let, so povedali raziskovalci.

Znanstveniki so s pomočjo radiokarbonskega datiranja ocenili, da je telo v jami Liang Tebo v vzhodni provinci Kalimantan na Borneu ležalo neokrnjeno 31.000 let, so zapisali v raziskavi, ki je bila v sredo objavljena v reviji Nature.

Posamezniku so spodnjo levo nogo amputirali kot otroku, preživel pa naj bi od šest do devet let po operaciji, so ugotovili raziskovalci.

V kosteh ni bilo sledov okužbe, na amputiranem mestu pa se je oblikovala nova kostna rast – za kar je potrebnega veliko časa. Poleg tega so ostale kosti amputiranega skeleta v velikosti odraslega človeka prenehale rasti in ohranile svojo otroško velikost.

Kirurg ali kirurgi, ki so pred 31.000 leti izvedli operacijo, verjetno z noži in skalpeli iz kamna, so morali podrobno poznati anatomijo ter mišični in žilni sistem, da so preprečili usodno izgubo krvi in okužbo, je navedeno v študiji. Po amputaciji je bila nujna intenzivna nega in oskrba, rano pa je bilo treba čistiti in razkuževati.

Za večletno življenje z amputirano nogo na goratem terenu bi posameznik potreboval veliko stalne pomoči in oskrbe s strani skupnosti.

"To, da je otrok preživel amputacijo in po ocenah živel še več let po njej, je osupljivo," je v komentarju, objavljenem ob študiji, dejala Charlotte Roberts, zaslužna profesorica na oddelku za arheologijo na univerzi Durham v Združenem kraljestvu.

V raziskavo ni bila vključena, temveč se je strinjala z oceno, da je bila okončina namerno odstranjena – pri naključni poškodbi ne bi bilo videti čistega poševnega reza. Prav tako ni bilo verjetno, da je bila noga odrezana kot kazen, saj je posameznik po amputaciji živel še leta in je bil skrbno in premišljeno pokopan, je dejala Robertsova, ki se je pred poklicem arheologinje izšolala za medicinsko sestro.

Avstralska ekipa je dejala, da je mogoče, da so že takrat poznali zdravilne rastline, kot so antiseptiki, ki so rasle v deževnem gozdu na Borneu.