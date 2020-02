32 dni na Pacifiku: štirje preživeli, osem oseb utonilo ali umrlo zaradi dehidracije

Med njimi je tudi Dominic Stally , ki je za Guardianspregovoril in dejal, da je"še vedno težko govoriti in se spominjati dogodkov, ki so se zgodili na tem nesrečnem potovanju". "Odšli smo srečni in vznemirjeni, da potujemo na Carteret za počitnice, niti pomislili nismo, da se bo končalo, kot se je."

Po 32 dneh, natančneje 23. januarja, so ribiči v vodah Nove Kaledonije, kar 2000 kilometrov od Bougainvilla, našli štiri preživele. Za njih so teden dni skrbeli na ribiški ladji, vse dokler niso prispeli na Salomonove otoke, kjer se preživeli sedaj zdravijo v bolnišnici.

V dneh in tednih, ki so sledili in ko so nenadzorovano pluli po pacifiškem oceanu, je več članov skupine umrlo zaradi dehidracije, med njimi tudi dojenček, piše Guardian.

A se je kanu na poti prevrnil. Nekaj članov skupine je ob tem utonilo, drugi so se uspeli rešiti, poravnati čoln in iz njega izčrpati vodo.

Dejal je, da so v mesecu na morju opazili več ribiških ladij, a jih niso mogli opozoriti na njihovo situacijo oziroma poslati signala za pomoč."Ribiške ladje so plule mimo nas, a so bile predaleč, da bi nas opazile. Nemočno smo opazovali, kako so plule mimo."

Skupina je uporabljala zabojnik, v katerega so ujeli deževnico, jedli so kokose, ki so plavali na morju. "Najtežje je bilo premagati žejo, a imeli smo srečo, da je deževalo. Predstavljajte si, da ne bi bilo dežja," dodaja Stally.

Po poročanju Solomon Star so med preživelimi ženska, njena 12-letna hčerka in dva moška v dvajsetih letih. Ob prihodu v bolnišnico so bili vsi hudo dehidrirani in v šoku.

Pomorski reševalci Salomonovih otokov pravijo, da na žalost tovrstni dogodki niso redki, še posebej pogosti so v času božičnih praznikov, ko ljudje potujejo med otoki.