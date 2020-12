ZDA 32 let po napadu na letalo vložile obtožnico zoper moškega, ki naj bi izdelal bombo

21. decembra 1988 je nad škotskim mestom Lockerbie razneslo letalo družbe Pan Am. Umrlo je 243 potnikov, 16 članov posadke in enajst ljudi na tleh. Letalo je bilo iz Frankfurta prek Londona na poti v New York, na krovu pa je bilo 190 ameriških državljanov, med drugim 35 študentov, ki so se za božično-novoletne praznike vračali domov.

Barr je še pojasnil, da naj bi Masud izdelal bombo, pri tem pa je imel dva pomočnika. Pokojni libijski voditelj Moamar Gadafi naj bi se Masudu osebno zahvalil za "uspešen napad na ZDA". Končno bo človek, ki je odgovoren za smrt številnih Američanov in drugih na krovu, obsojen za svoja dejanja, je še dejal Barr.

Potem ko so britanski in ameriški preiskovalci izvedli 12.000 zaslišanj v 54 državah, pri čemer jim je pomagal Interpol, in leta 1990 v razbitinah našli delček napeljave za električni sprožilec in delec zelo močnega eksploziva Semtex, so za napad obtožili Libijo, ki je od leta 1992 podvržena mednarodnim sankcijam.

Libija je 15. avgusta s pismom Združenim narodom uradno priznala odgovornost za nesrečo letala družbe Pan Am in obljubila, da se bo pridružila mednarodnemu boju proti terorizmu.

Libijski tajni agent, 51-letni Abdelbaset Ali al-Megrahi je bil leta 2001 zaradi atentata na letalo obsojen na dosmrtni zapor. Zaradi raka na prostati je bil iz humanitarnih razlogov leta 2009 izpuščen iz zapora, leta 2012 pa je umrl.