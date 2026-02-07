Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

32 let po umoru kolumbijskega zvezdnika Andresa Escobarja ubili osumljenca

Bogota, 07. 02. 2026 16.01 pred 8 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Andres Escobar

Iz Mehike poročajo, da so ubili preprodajalca drog, povezanega z umorom kolumbijskega nogometnega zvezdnika Andresa Escobarja, ki je bil žrtev atentata leta 1994.

Andres Escobar je 22. junija 1994 na tekmi svetovnega prvenstva proti reprezentanci ZDA zabil avtogol. Nenamerno potezo pred lastnim golom je deset dni pozneje plačal z življenjem. Nesrečni avtogol je namreč prispeval k izločitvi Kolumbije s turnirja v skupinskem krogu.

Andres Escobar
Andres Escobar
FOTO: Profimedia

Med osumljenci atentata na priljubljenega nogometaša, osrednjega branilca kolumbijske reprezentance, je bil Santiago Gallon Henao.

Umor 27-letnika je šokiral svet nogometa in Kolumbijo, ki jo je takrat pestilo nasilje. Medellin so nadzorovali preprodajalci drog, stopnja umorov pa je bila 380 na 100.000 prebivalcev.

Gallon in njegov brat naj bi se z Escobarjem soočila v nočnem klubu 2. julija 1994.

Voznik brata Humberto Munoz Castro je priznal, da je Escobarja večkrat ustrelil na parkirišču nočnega kluba. Po besedah očividcev je Munoz vsakič, ko je streljal, zavpil "gol!". Kasneje je priznal umor in bil obsojen na zaporno kazen.

Oba osumljenca za umor sta namreč igrala športne stave ter naj bi izgubila velik znesek denarja, potem ko sta stavila na nastop Kolumbije na svetovnem prvenstvu.

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je informacijo o smrti enega izmed osumljencev sporočil v oddaji X, češ da so Gallona v četrtek ubili v Mehiki in da je odgovoren za Escobarjev umor. Umor nogometaša je uničil mednarodno podobo države, je dejal levičarski predsednik.

Gallona so ustrelili v restavraciji v Huixquilucanu, je povedal vir iz tožilstva v Toluci.

Gallona in njegovega brata so preiskovali zaradi oviranja pravosodja in sta preživela 15 mesecev v zaporu, ne da bi ju privedli pred sodišče. Leta 2015 sta bila uvrščena na črni seznam ameriškega finančnega ministrstva zaradi trgovine z drogami, obtožena članstva v La Oficina de Envigado, nasledniku kartela Medellin Pabla Escobarja.

atentat Andres Escobar osumljenec Santiago Gallon Henao
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534