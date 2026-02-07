32 let po umoru kolumbijskega zvezdnika Andresa Escobarja ubili osumljenca

Andres Escobar je 22. junija 1994 na tekmi svetovnega prvenstva proti reprezentanci ZDA zabil avtogol. Nenamerno potezo pred lastnim golom je deset dni pozneje plačal z življenjem. Nesrečni avtogol je namreč prispeval k izločitvi Kolumbije s turnirja v skupinskem krogu.

Med osumljenci atentata na priljubljenega nogometaša, osrednjega branilca kolumbijske reprezentance, je bil Santiago Gallon Henao.

Umor 27-letnika je šokiral svet nogometa in Kolumbijo, ki jo je takrat pestilo nasilje. Medellin so nadzorovali preprodajalci drog, stopnja umorov pa je bila 380 na 100.000 prebivalcev.

Gallon in njegov brat naj bi se z Escobarjem soočila v nočnem klubu 2. julija 1994.

Voznik brata Humberto Munoz Castro je priznal, da je Escobarja večkrat ustrelil na parkirišču nočnega kluba. Po besedah očividcev je Munoz vsakič, ko je streljal, zavpil "gol!". Kasneje je priznal umor in bil obsojen na zaporno kazen.

Oba osumljenca za umor sta namreč igrala športne stave ter naj bi izgubila velik znesek denarja, potem ko sta stavila na nastop Kolumbije na svetovnem prvenstvu.

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je informacijo o smrti enega izmed osumljencev sporočil v oddaji X, češ da so Gallona v četrtek ubili v Mehiki in da je odgovoren za Escobarjev umor. Umor nogometaša je uničil mednarodno podobo države, je dejal levičarski predsednik.

Gallona so ustrelili v restavraciji v Huixquilucanu, je povedal vir iz tožilstva v Toluci.

Gallona in njegovega brata so preiskovali zaradi oviranja pravosodja in sta preživela 15 mesecev v zaporu, ne da bi ju privedli pred sodišče. Leta 2015 sta bila uvrščena na črni seznam ameriškega finančnega ministrstva zaradi trgovine z drogami, obtožena članstva v La Oficina de Envigado, nasledniku kartela Medellin Pabla Escobarja.