32-letna Celine v rokah Hamasa že teden dni: 'Ne ješ, ne spiš. Si v grozljivi nevednosti'

Prejšnje nedeljsko jutro bi se morala Celine Ben David Nagar pripravljati za prvi službeni dan po koncu porodniške. Namesto tega njeni domači predvidevajo, da je nekje v Gazi, v rokah Hamasa. Njena družina pa preživlja že teden dni dolgo nočno moro, iz katere ne vedo, če se bodo sploh kdaj zbudili.

32-letna Izraelka Celine se je v soboto zgodaj zjutraj z dvema prijateljema odpravila na glasbeni festival, a ko so zaslišali rakete, so se obrnili in se skrili v zaklonišču. Od tam je poslala zadnje sporočilu možu Idu: "Vojaki prihajajo. Strašna napaka je bila, da sem prišla sem." Mož je takoj odhitel proti mestu, a mu vojska ni pustila mimo. V nedeljo se je prebil do avtomobila svoje ujete žene, ki je bil preluknjan od strelov, grozljivo zgodbo povzema BBC. Spomnimo, prejšnjo soboto zjutraj so zvok raket, ki so poletele nad Izrael, slišali tudi obiskovalci festivala za mir, ki je potekal tik ob meji z Gazo. Pol ure za bobnenjem so jih na prizorišču v puščavi dosegli pripadniki teroristične palestinske skupine Hamas in izbruhnil je kaos. Za seboj so pustili trupla, s seboj pa odpeljali več talcev.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pozneje tega dne je Ido našel preživelega, ki je bil ujet v istem zaklonišču kot Celine. Ta mu je povedal, da naj bi Hamas pometal granate v zaklonišče in te naj bi ubile Celinina prijatelja, a ona naj bi preživela. Ker njenega trupla niso našli, se že ves teden oklepa upanja, da je njegova žena in mati male Ellie še živa. "Ne ješ, ne spiš ... Si v grozljivi nevednosti. Povsem brezupno se počutiš." Ko je za lokalni medij opisoval svojo ženo, se je zlomil in izbruhnil v jok: "Je čudovita ženska, obkrožena s prijatelji in ljubeznijo." Kot je dodal, je odlična mati šestmesečni dojenčici. To naj bi bila njena zadnja zabava, preden se vrne v službo. Dogovorila sva se, da jo poberem ob polnoči. A nikoli se ni vrnila domov.