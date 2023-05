32-letni Slovenec obsojen, ker je priskrbel orožje napadalcu na Dunaju

Sodišče na Dunaju je obtoženca spoznalo za krivega neupravičenega posedovanja in posredovanja ročnega strelnega orožja ter streliva. Razsodba še ni pravnomočna.

Slovenec naj bi orožje septembra 2020 priskrbel moškemu, ki je bil v začetku februarja zaradi sodelovanja pri umoru obsojen na dosmrtni zapor, ker da ga je za to prosil, sam pa mu je želel narediti uslugo. V Sloveniji je po lastnih besedah večkrat obiskoval strelišče in tam spoznal ljudi, ki so mu priskrbeli orožje.