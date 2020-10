32-letnik mirno deskal, za njim pa plaval petmetrski morski pes

Operaterji dronov so v sredo pred morebitnim napadom morskega psa pred Novim Južnim Walesom rešili avstralskega nekdanjega prvaka v deskanju, poroča CNN. Matt Wilkinson je deskal na plaži Sharpes v mestu Ballina, ko je ekipa Surf Life Saving NSW tik za njim opazila pet metrov dolgega belega morskega psa.

Nevladna organizacija ima brezpilotne drone, ki letijo po priljubljenih mestih za surfanje, in tako pazi na morske pse. In ob tej priložnosti je Wilkinsonu prav to pomagalo do srečnega konca. 32-letni Wilkinson je dejal, da je preko zvočnika brezpilotnega drona slišal opozorilo pred morskim psom, vendar je bil presenečen, ko je pozneje ugotovil, kako blizu mu je bil morski pes.

"Deskal sem na plaži Sharpes, zaslišal sem pljusk in zvok ter se ozrl, a nisem videl ničesar," je povedal Wilkinson in dodal, da mu je pilot brezpilotnega drona svetoval, naj se vrne na plažo. Ko je prišel na obalo, so mu reševalci pokazali posnetke in šele takrat je spoznal, kako blizu njega je morski pes prišel, ne da bi sam sploh opazil, da je tam. "Zdi se, kot da je hotel mojo nogo in si je premislil,"je dejal.