33-letni Hrvat naj bi v Švici ubil dvoletnega sina

V torek zvečer so v švicarskem kantonu St. Gallen v enem od stanovanj v Wattwilu našli trupli 33-letnega moškega in njegovega dve leti in pol starega sina. Kot poroča Net.hr, sta oba hrvaška državljana, ki bivata v Švici.

Po dosedanjih podatkih naj bi moški ustrelil in ubil svojega otroka, nato pa je sodil še sebi. Preiskovalci primer obravnavajo kot domnevni umor in samomor.

Policija je začela primer preiskovati v torek zjutraj, potem ko je mestna policija v St. Gallenu prejela prijavo, da oče, ki živi ločeno od otrokove matere, fantka ni vrnil ob dogovorjenem času.

Primer so začeli preiskovati v torek zjutraj, potem ko je mestna policija v St. Gallenu prejela prijavo, da oče, ki živi ločeno od otrokove matere, fantka ob dogovorjenem času ni vrnil.

Sledile so obsežne preiskave, v katere sta bili vključeni mestna in kantonalna policija. Iskanje se je končalo pozno zvečer, ko so policisti v nastanitvenem objektu v Wattwilu našli trupli očeta in otroka.

Kantonalna policija St. Gallena je pod vodstvom državnega tožilstva sprožila preiskavo, da bi ugotovila vse okoliščine te tragedije.