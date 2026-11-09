Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

33-letni Hrvat naj bi v Švici ubil dvoletnega sina

St. Gallen, 09. 11. 2026 11.03 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Švicarska policija

Iz Švice poročajo o grozljivem dogodku. 33-letni Hrvat naj bi s strelnim orožjem ustrelil in ubil svojega dvoletnega sina. Preiskavo je sprožila otrokova mama, potem ko ji moški sina ob dogovorjenem času ni vrnil.

V torek zvečer so v švicarskem kantonu St. Gallen v enem od stanovanj v Wattwilu našli trupli 33-letnega moškega in njegovega dve leti in pol starega sina. Kot poroča Net.hr, sta oba hrvaška državljana, ki bivata v Švici.

Po dosedanjih podatkih naj bi moški ustrelil in ubil svojega otroka, nato pa je sodil še sebi. Preiskovalci primer obravnavajo kot domnevni umor in samomor.

Policija je začela primer preiskovati v torek zjutraj, potem ko je mestna policija v St. Gallenu prejela prijavo, da oče, ki živi ločeno od otrokove matere, fantka ni vrnil ob dogovorjenem času.

Primer so začeli preiskovati v torek zjutraj, potem ko je mestna policija v St. Gallenu prejela prijavo, da oče, ki živi ločeno od otrokove matere, fantka ob dogovorjenem času ni vrnil.

Sledile so obsežne preiskave, v katere sta bili vključeni mestna in kantonalna policija. Iskanje se je končalo pozno zvečer, ko so policisti v nastanitvenem objektu v Wattwilu našli trupli očeta in otroka.

Kantonalna policija St. Gallena je pod vodstvom državnega tožilstva sprožila preiskavo, da bi ugotovila vse okoliščine te tragedije.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
hrvaška umor švica policija

Ukrajinski droni nad rusko rafinerijo, odjeknilo več eksplozij

V Rusiji se med prebivalstvom širi HIV, potrjenih že več kot milijon

24ur.com V Dubrovniku sin ustrelil očeta, nato pa poklical policijo in zbežal
24ur.com Oče naj bi na Hrvaškem ubil 18-letnega sina s posebnimi potrebami, nato še sebe
24ur.com V Srbiji 14-letnik s puško ubil svojega 12-letnega brata
24ur.com Brata umrla v razmaku ene ure: drugi, ko je slišal novico o smrti prvega
24ur.com Je v Medžimurju moril sin iz prvega zakona? Ubita mama, oče se bori za življenje
Bibaleze.si Sin bo odslej živel pri Severini
24ur.com Kriminalisti izsledili mamo: 39-letna Hrvatica osumljena skrunitve trupla dojenčka
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
bibaleze
Portal
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
zadovoljna
Portal
Hči Brucea Willisa pokazala grozljive komentarje, ki jih prejema
Pretresljiva zgodba očeta, ki ne neha iskati pogrešanega sina
Pretresljiva zgodba očeta, ki ne neha iskati pogrešanega sina
Dnevni horoskop: Bike čaka uspešen teden, za vodnarje se začenja nova pot
Dnevni horoskop: Bike čaka uspešen teden, za vodnarje se začenja nova pot
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
Današnji mlaj bo najbolj vplival na ta štiri znamenja
vizita
Portal
Pri 93 letih ima preprosto navado, ki ji pomaga ohranjati vitalnost
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Vas po obroku peče za prsnico ali imate kisel okus v ustih? Morda imate težavo, ki je ne smete zanemariti
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Nevarnost, ki je ne morete videti ali zavohati: prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
Brusnični sok dokazano zavira rast zobnih oblog in kislin
cekin
Portal
250.000 evrov vloženega denarja lahko prinese neverjeten uspeh
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
Ekonomist Jože Sambt: Brez podaljševanja delovne dobe bo pokojninski sistem težko vzdržen
moskisvet
Portal
Milijonarka možu odmerja žepnino: Ljudje ga označujejo za poraženca
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Ali s polnjenjem telefona čez noč uničujete baterijo?
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
Glasno smrčite in ponoči hlastate za zrakom? Vzrok je lahko resnejši, kot mislite
Samo en slab trenuk in večer je uničen
Samo en slab trenuk in večer je uničen
dominvrt
Portal
Ko vrt preseneti: Med radičem zrasel pravi mali gobji gozdiček
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Razglašena je barva leta 2027: bi si upali z njo prepleskati svoj dom?
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
Prva adventna nedelja bo kmalu tu. Pripravite dom za praznovanje
Na tem mestu perila nikar ne sušite
Na tem mestu perila nikar ne sušite
okusno
Portal
Cvetača je veliko več kot priloga: 5 odličnih načinov, kako jo spremeniti v glavno jed
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
voyo
Portal
Brez konca
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022