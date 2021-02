33-letnik deklice prepričal, da so mu pošiljale seksualne fotografije

V Angliji so zaprli 33-letnega moškega, ki se je na družbenih omrežjih izdajal za 15-letnika, klepetal z deklicami, starimi 12 in 13 let in jih prepričal, da so mu pošiljale seksualne fotografije. Sodnik ga je označil za "zelo nevarnega človeka" in mu dosodil devet let zaporne kazni.

33-letni Anthony Davies iz Plymoutha v Devonu je prek aplikacije Snapchat tri mladoletnice, stare 12 in 13 let, prepričal, da so mu poslale seksualne fotografije, poroča BBC. Davies je za štiri primere priznal, da je otroke spodbujal k seksualnemu vedenju. Prav tako je priznal štiri kršitve odredbe o preprečevanju spolnih prestopkov. V letih 2007 in 2014 je namreč že bil zaprt zaradi podobnih kaznivih dejanj in posedovanja neprimernih fotografij otrok. Tokrat se je spoprijateljil s tremi deklicami, dve sta imeli 13, ena pa 12 let. Nato jih je prepričal, da so mu poslale seksualne fotografije. Kot je bilo ugotovljeno na sodišču, sam deklicam ni pošiljal svojih fotografij, saj bi tako lahko ugotovile, da nima zgolj 15 let. Daviesov policist za pogojni izpust je na sodišču dejal, da Davies predstavlja "veliko tveganje za škodo otrokom, zlasti dekletom v zgodnjih najstniških letih". Dosmrtno bo vpisan v register spolnih prestopnikov. Med izrekom sodbe je sodnik Robert Linford Daviesa označil za "zavajajočega" in "zelo nevarnega človeka" z "izkrivljenim razmišljanjem". "Vi predstavljate veliko tveganje, da boste ljudem, zlasti otrokom, resno škodovali zaradi nadaljnjih spolnih deliktov," je dejal in mu rekel še, da bodo žrtve zaradi njegovega grozljivega vedenja ostale poškodovane.