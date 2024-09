33-letnik pristopil do dojenčka, ga polil z vrelo kavo in pobegnil

Prejšnji mesec je družina iz Brisbanea pripravila piknik v mestnem parku in uživali so ob sončnem vremenu s svojim devetmesečnim dojenčkom. Dokler ni do njih pristopil neznani moški in dojenčka polil z vrelo kavo, nato pa pobegnil. "Nisem razumela, kaj se je zgodilo, vendar sem začela kričati na pomoč in vpiti," je dejala njegova mati.

Otroku so takoj nudili prvo pomoč, nato pa ga je medicinska sestra, ki je bila v parku, odpeljala v bližnje stanovanje, kjer so mu čez hude opekline položili hladne obkladke in ga polili s hladno vodo.

Otrok je utrpel hude poškodbe, zaradi katerih je bilo potrebnih več operacij, njegovi starši pa pravijo, da ga do popolnega okrevanja čaka še dolga pot, poroča BBC.