34-letno vplivnico naj bi ubil ljubimec, član avstrijske Cobre

Avstrijska vplivnica in trenerka fitnesa Johanna G. je izginila v petek, njena mama je v soboto na policijski postaji v Leibnitzu vložila prijavo o pogrešani osebi. Policisti so pregledali njeno stanovanje in preverili signal njenega mobilnega telefona, kar je standardni postopek v primerih pogrešanih oseb. Rezultat – signal so nazadnje zaznali v kraju Kirchberg an der Raab v petek zvečer – in vse od takrat je bil neaktiven, poroča Kleine Zeitung.

Umor delno priznal njen ljubimec, 30-letni policist

Policisti so se nato osredotočili na skrivno razmerje vplivnice s policistom, za katerega jim je povedal prijatelj pogrešane ženske. Johanno naj bi nazadnje videl prav on. Njegova zgodba v razgovoru s policisti je imela luknje. Sprva je trdil, da je imel z dekletom, ki jo je spoznal prek aplikacije za zmenke, le virtualne stike. Pozneje je zgodbo spremenil in priznal, da sta se sestajala, a da jo je nazadnje videl decembra. Na koncu je le priznal, da sta se videla v petek popoldne. V zgodnjih ponedeljkovih jutranjih urah je policija na njegova vrata potrkala z nalogom za preiskavo. Ko so ga soočili z zelo očitnimi podatki o lokaciji njegovega in Johanninega mobilnega telefona, je končno priznal: "Da, njen telefon je bil v mojem avtu. Ampak vrgel sem ga ven med vožnjo." Nato je priznal tudi, da je žensko umoril, truplo pa zakopal v luknjo na gozdnatem območju blizu posesti njegovih staršev. Kot poroča Kleine Zeitung, je moški incident opisal kot nesrečo. Trdil je, da je imel z njo v avtomobilu sporazumni spolni odnos, med katerim jo je "nenamerno" zadavil s šalom. Policija teh informacij še ni potrdila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Policija: Težko je, ko preiskuješ enega svojih

"Situacija, ko moraš preiskovati enega od svojih kolegov, je težka. Ampak to ne sme vplivati nate, še posebej ne, če je osumljenec tako nekooperativen," je na današnji novinarski konferenci uvodoma povedal direktor državne policije Gerald Ortner. Opozoril je, da popolno priznanje osumljenca za umor še ni bilo pridobljeno, zato vseh podrobnosti in morebitnega motiva ne morejo razkriti. "To počnemo iz spoštovanja do družine žrtve in iz preiskovalnih razlogov," je pojasnil Christian Kroschl z graškega državnega tožilstva. Rene Kornberger iz državne kriminalistične policije je podal kronologijo dogodkov, osumljenčevo vedenje pa opisal takole: "Z besedami se je zapletal in samo potrjeval tisto, kar je naša preiskava že ugotovila. V torek mu je očitno zmanjkalo izgovorov. Priznal je umor Johanne G., vendar ga je opisal kot nesrečo med sporazumnim spolnim odnosom. Policistom je razkril lokacijo, kjer je truplo zakopal v luknjo. Šlo je za gozdnato območje v neposredni bližini posestva njegovih staršev. Posmrtne ostanke dekleta smo tam našli v torek zvečer." Osumljeni policist je trenutno v zaporu v kraju Jakomini v Gradcu.

Še vedno veliko ugank

Preiskovalci sicer še vedno ne vedo veliko stvari – na primer, kje točno je bila Johanna G. ubita. "Stanovanje žrtve je možnost, prav tako tudi njeno vozilo," je pojasnil Kornberger. Po njegovih besedah bi bila ženska lahko umorjena v petek med 19. uro in polnočjo nekje ob cesti med Tillmitschom in Kirchbergom. Prav tako še ni znan motiv za nasilno dejanje. Johanna naj bi bila po navedbah njenega najožjega kroga noseča. Ali to drži in ali je policist oče nerojenega otroka, bo pokazala obdukcija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Nova spoznanja