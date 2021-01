35-letnica, ki je umrla pod streli policista v Kapitolu, goreča zagovornica teorij zarote

Kot poroča Guardian , je bila Babbittova velika oboževalka teorij zarote. Njeni profili na družbenih omrežjih prikazujejo žensko, ki je več mesecev s svojimi sledilci delila zgodbe o zarotah in opozarjala na nepravilnosti, ki so se bojda dogajale na novembrskih predsedniških volitvah.

Po mnenju Marca-Andreja Argentina, raziskovalca, ki preučuje QAnon in druge ekstremistične skupine, Babbitt v gibanju QAnon ni imela velikega vpliva. A zarote je redno delila s sledilci, objavila je tudi po 50 objav na dan. Dvomila je tudi o smiselnosti nošenja zaščitnih mask in ostalih ukrepih za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Z besom se je odzvala na poziv kalifornijskih zdravstvenih delavcev v začetku decembra, naj prebivalci ostanejo doma.

Teorije zarote QAnon so v veliki meri tudi politično gibanje, ugotavljajo strokovnjaki. "Ljudje, ki so vdrli v Kapitol, niso poskušali rešiti le Trumpa, ampak so poskušali ustaviti prihajajočo 'multirasno' demokracijo, za katero so verjeli, da bo vzpostavila 'radikalno levičarsko globalistično agendo'," pravi Joan Donovan, raziskovalka teorij medijev.

Babbitova je bila sicer lastnica majhnega podjetja v San Diegu. Njena družina je zagovarjala njena politična stališča in jezo. Kot je povedal njen brat, je v vojski služila 14 let. "Če ste večino svojega življenja posvetili svoji državi in vas nihče ne posluša, je to težko sprejeti. Zato je bila jezna," je dejal zaNew York Times.

Babbitova je verjela, da je protestni shod v Washingtonu ključni trenutek za državo. "Nič nas ne bo ustavilo. Lahko poskusite, a nevihta je tu in v manj kot 24 urah se bo spustila nad Washington," je tvitnila dan pred izgredi.