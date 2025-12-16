35 milijonov evrov za stezo, ki je ne morejo uporabljati

35 milijonov evrov. Toliko je stala obnova steze za bob v avstrijskem Innsbrucku, ki pa je kljub zajetni investiciji neuporabna. Steza naj bi bila namreč na več ovinkih prenevarna za treninge in tekmovanja, profesionalni sankači pa s prstom nejeverno kažejo na glavnega projektanta. Zaradi neposrečene obnove so že morali odpovedati napovedana tekmovanja svetovnega prvenstva. Kako je mogoče, da je steza za najhitrejši olimpijski šport, kljub milijonskim investicijam, povsem neuporabna?