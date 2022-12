350 britanskih marincev sodeluje v tajnih operacijah v Ukrajini

Britanski obrambni minister Ben Wallace je sicer že potrdil, da je bilo v Ukrajino napoteno majhno število vojakov, ki sodelujejo v usposabljanju vojakov, vendar je prvič od začetka invazije, da je visoki vojaški častnik podal takšne informacije. Generalpodpolkovnik Robert Magowan je namreč pojasnil, da so marinci sodelovali v "diskretnih operacijah v zelo težkih razmerah". Njihove misije predstavljajo "visoko stopnjo političnega in vojaškega tveganja," je dejal za publikacijo Globe and Laurel.

Magowan, nekdanji komandant general Kraljevih marincev, ki se je elitni enoti kraljeve mornarice pridružil leta 1989, je dejal, da je "januarja letos bila skupina 45 Commando Group napotena v Ukrajino z namenom evakuacije britanskih veleposlanikov iz Kijeva na Poljsko."

Komandosi so enota britanskih kraljevih marincev in so sposobni opravljati širok spekter operativnih nalog, prepoznavni pa so po svojih zelenih baretkah.