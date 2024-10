36-letna deskarka umrla, ker ji je mečarica prebodla prsni koš

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Nekega jutra mož ženo, ki pripravlja zajtrk, uščipne v zadnjico in pravi: “Veš, če bi ti malo utrdila tole, bi se lahko znebila teh grdih spodnjic.” Žena stisne zobe in ne reče ničesar. Naslednje jutro jo mož zbudi s ščipanjem v prsi in pokomentira: “Veš, če bi si malo utrdila tele, bi se lahko znebila modrca.” Tokrat žena ne more več biti tiho, zagrabi ga med noge in jezno zabrusi: “Veš, če bi ti utrdil tole, bi se lahko znebila poštarja, vrtnarja in tvojega brata!''