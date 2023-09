36-letni ekonomist iz ugledne družine tihotapil 2,7 tone kokaina

Po poročanju Jutarnjega lista hrvaška policija ni seznanjena z dogodkom, Zagrebčan pa naj na Hrvaškem ne bi imel kartoteke.

"Gre za diplomiranega ekonomista, človeka, čigar ime se omenja v nekaterih podjetjih. Očitno je, da ta podjetja niso dobro poslovala, zato je poskušal proračun popraviti na tak način. Preiskava bo v prihodnjih dneh razkrila, kako in na kakšen način je Hrvat vstopil v to kriminalne verigo," je poročal dnevnik Nove TV.

Željko Petković z Urada za boj proti drogam (HZJZ) je za Index.hr povedal, da se na evropskem tržišču drog letno izvrši za 30 milijard evrov ilegalnega prometa. "Od tega samo tržišče kokaina obsega devet ali deset milijard. Kar je največji problem v zadnjih desetih letih, pa je to, da je konzumacija drog na Hrvaškem, če govorimo konkretno o kokainu, zrasla za od trikrat do štirikrat."

Kljub rekordnim zasegom in uporabi drog na Hrvaškem in v Evropi pa na svetovnem nivoju še vedno prednjačijo ZDA. "Če govorimo o opiatih, imamo v Evropi približno pet do šest tisoč smrti na pol milijarde prebivalcev, medtem ko v ZDA beležijo 100.000 smrti na 300 milijonov prebivalcev," je še pojasnil Petković.

HZJZ, kot pravi, redno izvaja analize odpadnih voda, kjer beležijo porast prisotnosti drog. "Imamo kontinuirano rast stimulansov. Poleg kokaina je v porastu tudi amfetamin, od dva- do trikrat, v zadnjih letih pa se na tržišče vrača tudi ekstazi."