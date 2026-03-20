36-minutni tek razkril, kje se nahaja francoska letalonosilka

Istanbul, 20. 03. 2026 10.30 pred 1 uro 3 min branja 20

Avtor:
N.V.
Zabeležena telesna aktivnost na aplikaciji Strava

Mladi častnik, ki je svoje telesne aktivnosti beležil na javni aplikaciji za sledenje telesni pripravljenosti Strava, je nehote razkril natančno lokacijo francoske letalonosilke v Sredozemskem morju. Pomorščak je namreč okoli 36 minut tekel po palubi, na uri pa je beležil svojo telesno aktivnost, ki jo je nato javno delil na aplikaciji Strava.

Preprost jutranji tek na odprtem morju je razkril kritično ranljivost sodobne vojaške operacije in to ne zaradi vohunjenja, temveč zaradi vsakodnevne tehnologije. 36-minutna telesna vadba, ki jo je zabeležil mladi pomorski častnik na Stravi in ki je razkrila lokacijo letalonosilke Charles de Gaulle, pomeni veliko varnostno napako sredi naraščajočih napetosti na Bližnjem vzhodu. Z deljenjem svoje vadbe je namreč omogočil vsakomur, da sledi plovilu in celotni floti, poroča francoski medij Le Monde.

Podatki, ki jih je pridobil medij, kažejo, da je mornar s pametno uro 13. marca, le slaba dva tedna po ameriških in izraelskih napadih na Iran, zabeležil tek v dolžini več kot šest kilometrov po palubi skoraj 270 metrov dolgega plovila, s čimer je bila lokacija letalonosilke določena na približno 100 kilometrov od turške obale.

In to ni edino razkritje. Isti častnik je javno beležil več tekov. 14. februarja je tekel pri polotoku Cotentin blizu Cherbourga, nekaj dni pozneje, med 26. in 27. februarjem so podatki na Stravi pokazali, da je bil v Kopenhagnu, medtem ko je bila letalonosilka v Malmoju na Švedskem.

Generalštab oboroženih sil je Le Mondu sporočil, da je mornar kršil pravila digitalne varnosti z objavo svojega teka, ter zagotovil, da bodo "ukrepali na ustrezen način".

In ni prvič, da tovrstne aplikacije povzročajo francoskim oblastem sive lase. Francosko ministrstvo za obrambo je sicer prepovedalo uporabo aplikacij za sledenje telesnim aktivnostim, a jim to ne uspeva najbolj. Še lani je varnostna ekipa francoskega predsednika Emmanuela Macrona, skupaj z varnostnima ekipama ameriškega predsednika in ruskega predsednika, uporabljala Stravo in s tem nehote razkrila svojo lokacijo.

Strava ni težava samo v Franciji. Agent, dodeljen nekdanjemu predsedniku Joeju Bidnu, med njegovim obiskom San Francisca leta 2026, je šel na tek in zabeležil svojo pot. Na podlagi teh podatkov, ki so se pojavili na profilu na Stravi, so mediji uspeli ugotoviti, v katerem hotelu je bival Biden, ki se je ravno tam srečal s kitajskim predsednikom Šijem Džinpingom.

V enem primeru je agent, dodeljen takratnemu predsedniku Bidnu, med njegovim obiskom San Francisca leta 2023 – kjer je imel pogovore s kitajskim predsednikom Šijem Džinpingom – šel na tek in zabeležil svojo pot. Na podlagi podatkov, ki so se pojavili na agentovem profilu na Stravi, je medij uspel ugotoviti, v katerem hotelu je Biden bival med svojim obiskom zahodne obale.

Kam je Charles de Gaulle namenjena?

Napotitev letalonosilke sicer ni bila skrivnost. Macron je 3. marca napovedal, da se bo letalonosilka premaknila proti vzhodnemu Sredozemlju sredi naraščajočih napetosti, povezanih s spopadom med Izraelom, Združenimi državami in Iranom.

Letalonosilka, ki je bila sprva nameščena v Baltskem morju za vaje zveze NATO, je 6. marca prečkala Gibraltarsko ožino. Skupino sestavljajo letalonosilka, vsaj tri fregate in oskrbovalna ladja. Čeprav je bila njena prisotnost v regiji javno znana, njene natančne koordinate v skoraj realnem času niso smele biti dostopne javnosti.

KOMENTARJI20

Greznica
20. 03. 2026 12.53
in kaj zdej?
BRABUS1
20. 03. 2026 12.39
Eto vam moderno tehniko,kako nevarna je lahko.
Karamazov
20. 03. 2026 12.36
Karamazov
20. 03. 2026 12.36
A prebere kdo kej preden objavite? Prepisano in prevedno skropucalo.
Anonym0use
20. 03. 2026 12.29
A tolk velika ladja, se pa ne vidi na radarju....
the kop
20. 03. 2026 12.24
Kmalu bo kup železja poleg ameriških barkač!!
abmam
20. 03. 2026 12.40
Iz tvojih ust v božja ušesa!
kleinek
20. 03. 2026 12.22
V eno smer je ful hitreje tekel kot v drugo
Cmrlj3
20. 03. 2026 12.48
Ja. A ni zanimivo, da je tekel ravno toliko hitreje, kot je hitrost letalonosilke?! Kul naključje, ne?
kekec9999
20. 03. 2026 12.10
Ja in.....
GLAVAČ
20. 03. 2026 12.03
Zakaj evropski novinarji skrivajo zgubo izraela in zda,ko pa se na vse družbenih omrežjih vidi vsa resnica.
tincoop
20. 03. 2026 11.44
Bravo tik tok generacija pač
Banion
20. 03. 2026 11.42
nekateri so bolani z objavami na spletu
skuripanda burns
20. 03. 2026 11.33
Ne razumem, zakaj ima kdorkoli potrebo objavljati GPS podatke svojih premikov javno na internetu? Kako malo IQ točk moraš imeti, da se ti to na kateri koli ravni zdi dobro?
Ricinus
20. 03. 2026 11.39
Se strinjam, gre samo še za en način nepotrebnega smetenja z brezveznimi podatki, farme serverjev pa rastejo in trošijo gigavate energije za te neumnosti
Partapaki
20. 03. 2026 11.52
zato ker za navadnega človeka to ne predstavlja nobene grožnje
Valkidžija
20. 03. 2026 12.28
Potem gre tudi kakat z vklopljeno lokacijo, da so fani na tiktoku na tekočem kaj počne. Bolano.
