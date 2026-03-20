36-minutni tek razkril, kje se nahaja francoska letalonosilka

Preprost jutranji tek na odprtem morju je razkril kritično ranljivost sodobne vojaške operacije in to ne zaradi vohunjenja, temveč zaradi vsakodnevne tehnologije. 36-minutna telesna vadba, ki jo je zabeležil mladi pomorski častnik na Stravi in ki je razkrila lokacijo letalonosilke Charles de Gaulle, pomeni veliko varnostno napako sredi naraščajočih napetosti na Bližnjem vzhodu. Z deljenjem svoje vadbe je namreč omogočil vsakomur, da sledi plovilu in celotni floti, poroča francoski medij Le Monde.

Podatki, ki jih je pridobil medij, kažejo, da je mornar s pametno uro 13. marca, le slaba dva tedna po ameriških in izraelskih napadih na Iran, zabeležil tek v dolžini več kot šest kilometrov po palubi skoraj 270 metrov dolgega plovila, s čimer je bila lokacija letalonosilke določena na približno 100 kilometrov od turške obale. In to ni edino razkritje. Isti častnik je javno beležil več tekov. 14. februarja je tekel pri polotoku Cotentin blizu Cherbourga, nekaj dni pozneje, med 26. in 27. februarjem so podatki na Stravi pokazali, da je bil v Kopenhagnu, medtem ko je bila letalonosilka v Malmoju na Švedskem. Generalštab oboroženih sil je Le Mondu sporočil, da je mornar kršil pravila digitalne varnosti z objavo svojega teka, ter zagotovil, da bodo "ukrepali na ustrezen način".

In ni prvič, da tovrstne aplikacije povzročajo francoskim oblastem sive lase. Francosko ministrstvo za obrambo je sicer prepovedalo uporabo aplikacij za sledenje telesnim aktivnostim, a jim to ne uspeva najbolj. Še lani je varnostna ekipa francoskega predsednika Emmanuela Macrona, skupaj z varnostnima ekipama ameriškega predsednika in ruskega predsednika, uporabljala Stravo in s tem nehote razkrila svojo lokacijo. Strava ni težava samo v Franciji. V enem primeru je agent, dodeljen takratnemu predsedniku Bidnu, med njegovim obiskom San Francisca leta 2023 – kjer je imel pogovore s kitajskim predsednikom Šijem Džinpingom – šel na tek in zabeležil svojo pot. Na podlagi podatkov, ki so se pojavili na agentovem profilu na Stravi, je medij uspel ugotoviti, v katerem hotelu je Biden bival med svojim obiskom zahodne obale.

