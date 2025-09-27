Svetli način
Tujina

37-letni Poljak kot prvi na svetu brez dodatnega kisika odsmučal z Everesta

Varšava, 27. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Melita Stolnik
Komentarji
1

Kje so meje človeške sposobnosti? Vrhunski športniki jih ves čas preizkušajo in premikajo. 37-letni poljski ekstremni športnik in alpinist Andrzej Bargiel se je zapisal v zgodovino kot prvi človek, ki se je na vrh Everesta povzpel brez uporabe dodatnega kisika. Nato pa, prav tako brez kisika, z najvišje gore sveta opravil popoln spust na smučeh vse do baznega tabora. Za vzpon na Everest in spust s smučmi je potreboval štiri dni, štiri ure in 15 minut. Kakšne pa so bile priprave na drzen podvig?

Čeprav se je sezona plezanja na Mount Everest že zdavnaj končala, se je na 'streho sveta' sredi septembra podala 15-članska ekipa iz Evrope.

"Vzpon je bil težaven, saj je bil največji izziv nadmorska višina in jesenske razmere, ko je vzponov zelo malo," razlaga Andrzej Bargiel – 37-letni poljski ekstremni smučar, glavni junak pustolovščine brez primere. Njegov cilj pa: spust z Mount Everesta na smučeh, brez dodatnega kisika.

Bargiel je opravil štiri vzpone in spuste med tremi tabori, da se je prilagodil ekstremni nadmorski višini, preden se je namestil v taboru IV na višini 7900 metrov, pripravljen na težaven vzpon na vrh in vratolomni spust.

"Govorimo o enem najtežjih projektov, saj je Everest jeseni brez kisika in nato smučanje z vrha resnično na meji človeških zmožnosti. Torej se verjetno le Andrzej lahko loti česa takega – in uspe," je ob tem povedal Darek Zaluski, ki je ekstremni podvig posnel.

22. septembra, po zadnjem 16-urnem vzponu v globokem snegu je Poljak dosegel vrh najvišje gore sveta. Nato pa nadel smuči in se spustil čez Južni prelaz. "Vsekakor je bil težek trenutek na vrhu, ker je bila negotovost glede tega, kako upravljati s časom, in tega ni bilo veliko. Čutil sem, da naslednjič tega morda ne bo mogoče ponoviti," pravi Bargiel. Do noči je dosegel tabor II, kjer je prespal, saj je ponoči nemogoče smučati. Naslednje jutro je pot nadaljeval čez zahrbtni ledeni slap Khumbu in ob 20.30 po lokalnem času varno prispel v bazni tabor Everesta.

"Andrzej je dosegel nekaj resnično izjemnega, edinstvenega in neverjetnega. Da vam dam nekaj perspektive: na splošno je le 1,8 odstotka vseh ljudi, ki so kdaj splezali na vrh, to storilo brez kisika. Torej je to res nekaj zelo posebnega," pojasnjuje zdravnica Patrycja Jonetzk.

"Ni tako, da lahko vedno – takšni trenutki so zelo redki in moraš znati najti prave," ostaja skromen Bargiel, ki ima sicer bogate izkušnje. Pred sedmimi leti je postal prvi človek, ki se je s smučmi spustil z vseh 8000 metrov visokih gor v gorovju Karakorum–Himalaja, vključno s K2, drugim najvišjim vrhom sveta, prav tako brez uporabe kisikove bombe.

AshBurton
27. 09. 2025 08.00
A vam je serpa napiso clanek...40let nazaj je bil prvi vzpon brez dodatnega kisika,en model je celo prespal blizo vrha brez dodatnega kisika...kaj spet pisete tumarije in zavaje ljudi?Bil je prvi,ki je SMUCAL IZ EVERESTA BREZ DODATNEGA KISIKA!!!
