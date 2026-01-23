376.000 evrov odškodnine za duševne bolečine žalujoče družine

Višje sodišče v Novem Sadu je odločilo, da morata Infrastruktura železnice Srbije in država štirim tožnikom, ki so člani družine enega od umrlih, plačati skupno 44 milijonov dinarjev (376.000 evrov) odškodnine zaradi duševnih bolečin ob smrti bližnje osebe. Plačati morata tudi sodne stroške.

Sodba sicer še ni pravnomočna in se je nanjo mogoče pritožiti, so razsodbo danes povzeli srbski mediji.

Sodišče je svojcem umrlih ob padcu nadstreška zaradi duševnih bolečin ob smrti bližnje osebe pred tem dosodilo že za skupno 487.000 evrov odškodnin, potekajo pa še trije pravdni postopki.