376.000 evrov odškodnine za duševne bolečine žalujoče družine

Višje sodišče v Novem Sadu je odločilo, da morata Infrastruktura železnice Srbije in država štirim tožnikom, ki so člani družine enega od umrlih, plačati skupno 44 milijonov dinarjev (376.000 evrov) odškodnine zaradi duševnih bolečin ob smrti bližnje osebe. Plačati morata tudi sodne stroške.
Sodba sicer še ni pravnomočna in se je nanjo mogoče pritožiti, so razsodbo danes povzeli srbski mediji.
Sodišče je svojcem umrlih ob padcu nadstreška zaradi duševnih bolečin ob smrti bližnje osebe pred tem dosodilo že za skupno 487.000 evrov odškodnin, potekajo pa še trije pravdni postopki.
Kazensko (še) ni odgovarjal nihče
Ob padcu nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra 2024 je umrlo 16 ljudi, ena oseba pa je bila hudo poškodovana in je ostala trajno invalidna.
Višje javno tožilstvo v Novem Sadu je zaradi zrušenja nadstreška vložilo obtožnico proti 13 osumljencem, med katerimi sta tudi nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić in nekdanja direktorica Infrastrukture železnice Srbije Jelena Tanasković. Višje sodišče je odločilo, da se postopek proti šestim osebam, med njimi tudi proti Vesiću in Tanasković, ustavi, za sedem oseb pa je obtožnico potrdilo. Tožilstvo se je na odločitev pritožilo.
