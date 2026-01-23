Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

376.000 evrov odškodnine za duševne bolečine žalujoče družine

Beograd, 23. 01. 2026 15.35 pred 23 dnevi 1 min branja 6

Avtor:
T.H. STA
Padec nadstreška je vzel 16 življenj

Srbska država in državno podjetje Infrastruktura železnice Srbije morata družini enega od 16 umrlih v padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu izplačati 376.000 evrov odškodnine, je razsodilo sodišče v Novem Sadu. Sodišče je zaradi nesreče doslej dosodilo za skupno prek 800.000 evrov odškodnin, kazensko pa zanjo ni še nihče odgovarjal.

Višje sodišče v Novem Sadu je odločilo, da morata Infrastruktura železnice Srbije in država štirim tožnikom, ki so člani družine enega od umrlih, plačati skupno 44 milijonov dinarjev (376.000 evrov) odškodnine zaradi duševnih bolečin ob smrti bližnje osebe. Plačati morata tudi sodne stroške.

Sodba sicer še ni pravnomočna in se je nanjo mogoče pritožiti, so razsodbo danes povzeli srbski mediji.

Sodišče je svojcem umrlih ob padcu nadstreška zaradi duševnih bolečin ob smrti bližnje osebe pred tem dosodilo že za skupno 487.000 evrov odškodnin, potekajo pa še trije pravdni postopki.

Padec nadstreška je vzel 16 življenj
Padec nadstreška je vzel 16 življenj
FOTO: AP

Kazensko (še) ni odgovarjal nihče

Ob padcu nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra 2024 je umrlo 16 ljudi, ena oseba pa je bila hudo poškodovana in je ostala trajno invalidna.

Višje javno tožilstvo v Novem Sadu je zaradi zrušenja nadstreška vložilo obtožnico proti 13 osumljencem, med katerimi sta tudi nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić in nekdanja direktorica Infrastrukture železnice Srbije Jelena Tanasković. Višje sodišče je odločilo, da se postopek proti šestim osebam, med njimi tudi proti Vesiću in Tanasković, ustavi, za sedem oseb pa je obtožnico potrdilo. Tožilstvo se je na odločitev pritožilo.

srbija nadstrešek padec novi sad odškodnina
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ciymbalta
24. 01. 2026 17.12
Denar jih ne bo prebudil
Odgovori
0 0
patogen
23. 01. 2026 20.18
Vprašanje je le, kdo bo to odškodnino plačal. Tega članek ne pove.
Odgovori
-1
0 1
ivan z Doba
23. 01. 2026 21.55
Bakterija, naj ti kdo razloži napisano! Vem, da je za sektaški um vde, kar vsebuje več kot 2 črki, intelektualni napor.
Odgovori
0 0
Racional-ec
23. 01. 2026 16.24
Po njihovo…
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
23. 01. 2026 15.38
Tovariš Vučić še kar na prostosti?
Odgovori
-2
1 3
patogen
23. 01. 2026 20.19
Zakaj pa? je on zidal nadstrešek? Vučić bi bil danes naš predsednik, če bi projekt odcepitve propadel nekoč.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534