38-letni slovenski državljan na frankfurtskem letališču grozil, da bo 'vse pobil'

K moškemu, ki ni nosil maske, so policisti pristopili okoli 17. ure. Odziv moškega je bil agresiven, poleg tega naj bi dejal: "Vse vas bom pobil, Alah je velik."

Zaradi njegovega tudi sicer agresivnega vedenja so policisti njegovo grožnjo vzeli zelo resno. Potem pa jim je skušal pobegniti, a so ga ujeli.

Zaradi incidenta so za nekaj časa zaprli širše območje, saj je moški ob poskusu bega za seboj pustil prtljago, oblasti pa so morale preiskati, ali ta morda ne predstavlja grožnje.

Prav tako so vzporedno prejeli obvestilo, da naj bi na letališču opazili oboroženo osebo. Ker je obstajala možnost povezave med dogodkoma, pojasnjuje policija, so zaprli območje in se lotili preiskave. Pozneje so sporočili, da oborožene osebe na letališču ni bilo, poroča DW.

Slovenski državljan naj bi bil policistom sicer že znan, preiskujejo pa ga zaradi groženj policistom in upiranja aretaciji. Zaradi incidenta je bilo na delu približno 100 pripadnikov varnostnih sil, družbena omrežja pa so preplavili posnetki nejevoljnih potnikov, ki so morali čakati, da so se razmere na letališču spet umirile.