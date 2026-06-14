Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

38-letnica leto dni živela kot 11-letna deklica pri tuji družini

Joinville, 14. 06. 2026 20.47 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Amanda Maria Souza de Oliveira

Žensko, staro 38 let, so v Braziliji aretirali, ker se je več kot leto dni pretvarjala, da je mladoletna deklica in si tako pridobila zaupanje družine, ki jo je sprejela v svoj dom. Preiskovalci menijo, da je šlo za premišljeno prevaro, podobne primere pa naj bi osumljenka izvajala že v preteklosti.

Brazilske oblasti v zvezni državi Santa Catarina preiskujejo primer 38-letne Amande Marie Souza de Oliveira, ki jo obtožujejo goljufije in lažne identitete. Pod lažno identiteto naj bi se vključila v življenje para iz mesta Joinville, pri katerem je živela skoraj 16 mesecev, navaja The Guardian.

Po navedbah tožilstva je sprva trdila, da je polnoletna, pozneje pa naj bi družino prepričala, da je v resnici komaj 11-letna deklica, ki beži pred nasilnim očetom, saj naj bi jo zlorabljal in silil jesti hormone. S čustvenimi zgodbami si je pridobila njihovo zaupanje, zaradi česar sta ji gostitelja plačevala vse stroške, zanjo uredila otroško sobo in celo rojstnodnevno praznovanje.

Prevara je prišla na dan, ko je teta začela dvomiti o njeni starosti. Z iskanjem po spletu je odkrila informacije o podobnem primeru izpred nekaj let, v katerem naj bi bila vpletena ista oseba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Preiskovalci so nato ugotovili, da je bila osumljenka v preteklosti že večkrat povezana s podobnimi dejanji v različnih delih Brazilije. V nekaterih primerih naj bi se prav tako predstavljala kot mladoletnica in trdila, da je žrtev zlorab, da bi pridobila pomoč in podporo drugih ljudi.

Tožilstvo primer opisuje kot dovršeno goljufijo, ki je temeljila na izmišljeni identiteti in čustveni manipulaciji žrtev, poroča The Guardian. Sodišče je medtem odobrilo psihiatrično oceno osumljenke, saj je njen odvetnik opozoril na morebitne duševne težave. Dokler ne ugotovijo, ali se je Oliveira sposobna soočiti s sojenjem, je sodni postopek začasno ustavljen, ženska pa ostaja v priporu.

Brazilija prevara lažna identiteta manipulacija

Trump besen na Netanjahuja: Vse je pokvaril

20 let Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras

24ur.com Omamljena in ugrabljena manekenka: Ljudje me imajo še danes za lažnivko
24ur.com Dosmrtni zapor varuški, ki je s partnerjem zlorabljala otroke s posebnimi potrebami
24ur.com Osumljenca žrtev dalj časa zalezovala in za njen umor ponujala denar
24ur.com Policija za osumljencem umora 14-letne Vanje razpisala mednarodno tiralico
24ur.com Američanka, ki je uprizorila lastno ugrabitev, v zapor
24ur.com Ugrabljena deklica v Italiji: sledi naj bi vodile v Avstrijo
24ur.com Zgrožena mati plačala 50.000 evrov: umetna kri, preveza, pretresljiv posnetek
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Idealista
14. 06. 2026 21.34
A ni bil to tudi en film?
Odgovori
+1
1 0
TSTU
14. 06. 2026 21.58
Ja, Orphan.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj vedno več otrok trpi za bigoreksijo in kako jo prepoznati
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
zadovoljna
Portal
Ločila sta se po 24 letih zakona, zamenjal jo je z mlajšo
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
vizita
Portal
Dieta ruskih balerin: V enem tednu do pet kilogramov manj
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
cekin
Portal
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
moskisvet
Portal
Zdravniki svarijo: Tega ne bi smeli početi po 17. uri
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
dominvrt
Portal
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
okusno
Portal
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
voyo
Portal
Moje sonce
NeRealno
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758