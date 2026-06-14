38-letnica leto dni živela kot 11-letna deklica pri tuji družini

Brazilske oblasti v zvezni državi Santa Catarina preiskujejo primer 38-letne Amande Marie Souza de Oliveira, ki jo obtožujejo goljufije in lažne identitete. Pod lažno identiteto naj bi se vključila v življenje para iz mesta Joinville, pri katerem je živela skoraj 16 mesecev, navaja The Guardian.

Po navedbah tožilstva je sprva trdila, da je polnoletna, pozneje pa naj bi družino prepričala, da je v resnici komaj 11-letna deklica, ki beži pred nasilnim očetom, saj naj bi jo zlorabljal in silil jesti hormone. S čustvenimi zgodbami si je pridobila njihovo zaupanje, zaradi česar sta ji gostitelja plačevala vse stroške, zanjo uredila otroško sobo in celo rojstnodnevno praznovanje.

Prevara je prišla na dan, ko je teta začela dvomiti o njeni starosti. Z iskanjem po spletu je odkrila informacije o podobnem primeru izpred nekaj let, v katerem naj bi bila vpletena ista oseba.