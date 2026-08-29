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38-letnik trikrat iskal pomoč zaradi bolečin v prsih, nato umrl na urgenci

Zagreb, 29. 08. 2026 22.03 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Srčni napad

Smrt 38-letnega hrvaškega podjetnika Luke Palatinuša, ki je prejšnji teden umrl na urgentnem oddelku bolnišnice v Čakovcu, še naprej odmeva. Njegova žena Jasmina je zdaj podrobno opisala zadnje tedne njegovega življenja in usodno noč. Kot pravi, je mož večkrat iskal zdravniško pomoč zaradi bolečin v prsih, težav z dihanjem in mravljinčenja v roki. Zadnji večer naj bi se njegovo stanje močno poslabšalo, nato pa se je zgrudil v čakalnici. Družina ne želi nikogar vnaprej obtoževati, želi pa odgovor na vprašanje, zakaj je moral 38-letni oče dveh otrok umreti. Bolnišnica medtem zagotavlja, da je bil ustrezno triažiran, pregledan in zdravstveno oskrbljen.

Luka Palatinuš se je v tednih pred smrtjo večkrat slabo počutil. Njegova žena Jasmina je medijem povedala, da je imel težave z dihanjem, bolečine v prsih in mravljinčenje v desni roki.

Zaradi težav je zdravniško pomoč po njenih besedah poiskal trikrat. Prvič med dopustom na Malem Lošinju, nato 9. avgusta v Županijski bolnišnici Čakovec, zadnjič pa 19. avgusta zvečer, piše net.hr.

Ko ga je 9. avgusta na urgenco spremljal stric, naj bi mu zdravnik po njegovih besedah povedal, da težava ni v srcu, temveč v krvnem tlaku, in mu dejal, naj zaradi kroničnih bolezni ne prihaja na urgentni oddelek.

Toda težave niso izginile. Luka naj bi se ženi še naprej občasno pritoževal zaradi bolečin in mravljinčenja, obiskal je tudi svojo družinsko zdravnico. Ker naj bi bilo na koronarografijo v čakovški bolnišnici treba dolgo čakati, je pomoč poiskal v zasebni kliniki. Termin je dobil čez dva tedna, vendar ga ni dočakal.

'Komaj je dihal, znoj mu je tekel s čela'

Usodnega dne se je stanje znova poslabšalo. "Zjutraj v službi se je pritoževal, da ga zbada, da ga boli. Potem je bilo vse normalno, dokler se zvečer nismo vrnili domov. Takrat se je začela močna bolečina v desni roki in prsih, komaj je dihal, kaplje znoja so mu tekle s čela," je usodni večer opisala njegova žena.

Hitro sta se odpravila v Čakovec. Na urgenco naj bi prispela okoli 22.20, približno 15 minut pozneje pa naj bi ga sprejeli.

Po ženinih besedah so mu vzeli kri, opravili EKG in mu dali zdravila za krvni tlak, nato pa je čakal v čakalnici.

Toda njegovo stanje se je slabšalo. Po približno 15 minutah naj bi ponovno odšel do zdravstvenega osebja, nato pa se vrnil k ženi. "Dali so mi tableto proti bolečinam, meni pa ni dobro. Odpelji me v Varaždin," naj bi ji dejal. Jasmina pravi, da si ga v takšnem stanju ni upala odpeljati. "Bilo me je strah in bala sem se, da mi bo umrl v avtomobilu."

Po Lukovih besedah naj bi mu dežurni specializant kardiologije, ki naj bi ga obravnaval že 9. avgusta, zatrjeval, da je njegovo srce v redu in da je težava v krvnem tlaku.

Družina želi odgovore, poudarjajo, da se je njihovo življenje za vedno spremenilo.
Družina želi odgovore, poudarjajo, da se je njihovo življenje za vedno spremenilo.
FOTO: Dreamstime

Zgrudil se je v čakalnici

Jasmina se danes sprašuje predvsem, zakaj je moral mož ob takšnih težavah čakati zunaj in zakaj ni bil pod stalnim nadzorom. V nekem trenutku jo je Luka prosil za vodo. Ko se je vrnila, moža ni bilo več na mestu, kjer ga je pustila.

Kaj se je zgodilo, so ji povedali ljudje iz polne čakalnice. Po pripovedovanju prič, kot ga povzema Jasmina, je Luka nenadoma močno dvignil roko zaradi bolečine, nato pa se zgrudil na tla. Prisotni naj bi začeli klicati zdravstveno osebje.

Žena trdi, da so zdravniki skupaj z ljudmi iz čakalnice približno pet minut porabili za to, da so ga namestili na bolniško posteljo. Po njenem mnenju so bile s tem izgubljene dragocene minute, saj bi ga lahko začeli oživljati že na mestu, kjer se je zgrudil.

Oživljanje naj bi po besedah žene trajalo približno eno uro. Nato so do nje stopili trije zdravniki. "Ko sem videla, da trije zdravniki prihajajo proti meni, mi je bilo vse jasno. Vedela sem," je povedala.

Žena zahteva popravek odpustnega pisma

Dodatna vprašanja pri družini odpira dokumentacija o Lukovi obravnavi. Jasmina pravi, da je v odpustnem pismu zapisano, da je pacient po zaužitju zdravila navedel občutno izboljšanje počutja in da so po njegovem kolapsu nemudoma začeli oživljanje. Obema navedbama nasprotuje.

Prek Facebooka je poiskala tudi ljudi, ki so bili tistega večera v čakalnici. Po njenih besedah se ji je javilo več prič, med njimi moški, ki je pomagal Luko namestiti na posteljo. Pripravljeni naj bi bili tudi pričati.

Natančen vzrok smrti za zdaj še ni uradno znan.Opravljena je bila obdukcija, vendar družina po besedah Jasmine Palatinuš končnega izvida še ni prejela. Kot trdi, naj bi patologinja dan po obdukciji dejala, da izvida še ne more izdati, opazila pa naj bi zamašitev žile in povečano srce. Tkivo naj bi poslali na dodatne preiskave v Zagreb.

Jasmina poudarja, da pred prejemom uradnih izvidov ne želi trditi, kaj je povzročilo moževo smrt, niti kogarkoli obtoževati. Pravi pa, da ji ni jasno, kako njegove večtedenske težave niso sprožile večjega alarma.

Bolnišnica navedbe družine zavrača oziroma dogajanje opisuje drugače. Družini je izrazila sožalje in pojasnila, da je bila pacientu ob prihodu na urgenco določena triažna kategorija, ki je ustrezala podatkom in težavam, ki jih je navedel.

Jasmina se ob tem sprašuje, kako je mogoče trditi, da ni bilo znakov akutnega stanja, če je imel po njenih besedah močne bolečine, mravljinčenje v roki, težave z dihanjem in se je močno znojil.

Prav tako izpodbija navedbo, da se je njegovo stanje po zdravilih izboljšalo. Kot pravi, jo je takrat prosil, naj ga odpelje v Varaždin, ker mu ni bilo dobro.

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