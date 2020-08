Žrtev policijskega nasilja? Slovak umrl po pridržanju na bruseljskem letališču

Medtem ko smo o brutalnem policijskem nasilju običajno poročali iz Združenih držav Amerike, pa tokratna grozljiva zgodba o povsem nepotrebni smrti osebe v pridržanju prihaja iz Evrope. Natančneje iz Bruslja, kjer je domnevno zaradi surove policijske obravnave na tamkajšnjem letališču umrl 39-letni Slovak.

Je Jozef Chovanec evropski George Floyd?

Po spletu so zaokrožili grozljivi prizori, ki nakazujejo, da se je maja 2018 na bruseljskem letališču Charleroi zgodil umor. Jozef Chovanec je bil zaradi neprimernega obnašanja aretiran med letom iz Bratislave v Bruselj. Ko so pristali na letališču, ga je tamkajšnja policija odvedla v sobo za pridržanje. Fotografije in posnetki, ki so v javnost pricurljali šele zdaj, pa kažejo, da so ga tam z glavo močno udarili ob steno. Začel je krvaveti, policisti pa so ga spravili na tla in vklenili. Medtem so se ves čas smejali in celo nacistično salutirali.

Po posnetkih sodeč je eden od policistov kar 18 minut klečal na njegovem vratu, poroča BBC. Chovanec je bil po tem odpeljan v bolnišnico, kjer je padel v komo, naslednji dan pa umrl. Njegovo smrt mediji že primerjajos smrtjo temnopoltega Američana Georga Floyda, ki je bila povod, da so v ZDA pred meseci izbruhnili množični protesti.