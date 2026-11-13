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40 držav podpisalo deklaracijo: pogovori z Rusijo šele po koncu vojne

Dublin, 13. 11. 2026 10.12 pred 3 urami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Po napadih v Ukrajini

Evropske države so se o varnostnih vprašanjih z Rusijo pripravljene pogovarjati šele, ko se bo vojna v Ukrajini končala, izhaja iz deklaracije, ki jo je ob robu vrha Evropske skupnosti v Dublinu v četrtek podpisalo 40 držav, med njimi vse države članice EU.

Deklaracija, ki je nastala na pobudo Francije, izraža podporo pogovorom o ukrepih za upravljanje in zmanjšanje varnostnih tveganj, a navaja, da se lahko ti odvijejo šele, ko bodo izpolnjeni potrebni pogoji in bo ponovno vzpostavljen mir.

Temelji miru na stari celini glede na navedbe deklaracije še vedno počivajo na obstoječih listinah in pogodbah, vključno z ustanovno listino Združenih narodov, Severnoatlantsko pogodbo in Pogodbo o EU.

Ruski napadi na Kijev
Ruski napadi na Kijev
FOTO: AP

Besedilo, naslovljeno Deklaracija o ključnih načelih evropske varnosti, poudarja tudi, da morajo odločitve o Ukrajini vključevati Ukrajino, tiste o Evropi pa Evropo. Poziva še k trdnim in kredibilnim varnostnim jamstvom za Ukrajino.

Podpisnice med drugim v njej priznavajo, da morajo evropske države prevzeti večjo odgovornost za varnost na celini, kar naj bi prispevalo tudi k varnosti v svetu.

Glede hibridnih kampanj Rusije deklaracija navaja, da bodo te le okrepile zavezanost evropskih držav Ukrajini in njihovo odločnost, besedilo povzemajo tuje tiskovne agencije.

V sklopu prizadevanj ZDA, Ukrajine in Evrope, da bi za mizo obnovljenih pogajanj o končanju vojne v Ukrajini sedela tudi evropska stran, poskuša Moskva pogovore usmeriti v smer širše razprave o varnosti v Evropi. Tako Kijev kot evropski voditelj vztrajajo, da ni potrebe po novem določanju dogovorov, na katerih sloni varnost celine, Rusija pa da mora najprej ustaviti sovražnosti.

Deklaracija sledi ugibanjem, da bi lahko Washington o evropski varnosti z Rusijo razpravljal brez sodelovanja Evrope. Kremelj je tudi kritiziral evropske države, češ da niso pripravljene na razpravo o varnostnem okviru in niso še niti imenovale pogajalca v svojem imenu.

Besedilo je ob robu vrha Evropske skupnosti, ki združuje 47 držav, v Dublinu podpisalo 40 držav. Med tistimi, ki niso prispevale svojega podpisa, so Armenija, Azerbajdžan, BiH in Švica.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in odposlanec ZDA Jared Kushner sta sicer v četrtek zagotovila, da se bo naslednjega kroga pogajanj z Rusijo udeležila tudi evropska stran. Tega še ni potrdila Moskva, kjer sta se predstavnika ZDA pred tem sestala s predsednikom Vladimirjem Putinom, ki ni bistveno omilil stališč glede pogojev za končanje vojne.

Preberi še Na pogajanjih tudi evropska stran? Putin ni potrdil: 'Tukaj smo mi, tam pa vi'
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