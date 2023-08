40-kilogramski koluti sira pokopali 74-letnega Italijana

V nedeljo okoli 21. ure se je na kmetiji Chiapparini v kraju Romano di Lombardia, 50 kilometrov vzhodno od Milana, zrušila ena od polic s koluti sira. Kot domine so nato pod njo popustile še druge police. Po prvih informacijah bi se polica lahko zrušila zaradi okvare samodejnega sistema za premikanje polic.

Na tla je zgrmelo več kot tisoč kolutov sira Grana Padano, ki so ga zorili v skladišču. V času nesreče pa je bil v prostoru lastnik, 75-letni Giacomo Chiapparini. Kar 12 ur so potrebovali, da so odstranili kolute sira in prišli do njegovega trupla.